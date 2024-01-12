تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين مجددًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خفضت“تسلا” مجددًا أسعار سيارتها في الصين، مع سعيها للحفاظ على مكانتها الرائدة في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
وحسب الموقع الإلكتروني لصانعة السيارات الكهربائية، تم خفض السعر المبدئي للسيارة السيدان“موديل 3” بحوالي 5.9% إلى 245.9 ألف يوان (34.3 ألف دولار)، كما تراجع سعر السيارة الرياضية متعددة الأغراض“موديل واي” 2.8% عند 258.9 ألف يوان.
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وفي وقت سابق، أخطرت الشركة الأمريكية وكالة“رويترز” بأنها سوف تعلق أغلب إنتاج مصنع سيارات“موديل واي” الذي يقع في برلين من التاسع والعشرين من يناير الجاري وحتى الحادي عشر من فبراير، مع تحويل الموردين لمساراتهم بعد الهجمات في البحر الأحمر.
وهبط سهم الشركة التي يديرها“إيلون ماسك” في تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت بنسبة 2.3% عند 222 دولارًا، في تمام الساعة 01:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107714678
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