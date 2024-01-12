تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين مجددًا

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت“تسلا” مجددًا أسعار سيارتها في الصين، مع سعيها للحفاظ على مكانتها الرائدة في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وحسب الموقع الإلكتروني لصانعة السيارات الكهربائية، تم خفض السعر المبدئي للسيارة السيدان“موديل 3” بحوالي 5.9% إلى 245.9 ألف يوان (34.3 ألف دولار)، كما تراجع سعر السيارة الرياضية متعددة الأغراض“موديل واي” 2.8% عند 258.9 ألف يوان.

موضوعاتتسلا وفولفو تعلقان الإنتاج جزئيًا في أوروبا بسبب تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر 25.4 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات خلال أسبوع الصادرات الصينية تسجل أول انخفاض سنوي لها منذ 7 أعوام

وفي وقت سابق، أخطرت الشركة الأمريكية وكالة“رويترز” بأنها سوف تعلق أغلب إنتاج مصنع سيارات“موديل واي” الذي يقع في برلين من التاسع والعشرين من يناير الجاري وحتى الحادي عشر من فبراير، مع تحويل الموردين لمساراتهم بعد الهجمات في البحر الأحمر.

وهبط سهم الشركة التي يديرها“إيلون ماسك” في تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت بنسبة 2.3% عند 222 دولارًا، في تمام الساعة 01:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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