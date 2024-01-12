Saturday, 13 January 2024 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصادرات الصينية تسجل أول انخفاض سنوي لها منذ 7 أعوام

1/12/2024 2:29:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت الصادرات الصينية أول انخفاض سنوي لها منذ سبعة أعوام في 2023، رغم مواصلة النمو في ديسمبر الماضي، الأمر الذي قد يساهم في زيادة توقعات اتخاذ بكين مزيد من الإجراءات التيسيرية لدعم التعافي الاقتصادي.

وأوضحت بيانات الجمارك الصينية التي صدرت الجمعة، نمو صادرات البلاد بنسبة 2.3% في ديسمبر على أساس سنوي، بعد نموها بنسبة 0.5% فقط في نوفمبر، لتتجاوز توقعات المحللين عند زيادة بنسبة 1.7%.

موضوعات متعلقة تسلا وفولفو تعلقان الإنتاج جزئيًا في أوروبا بسبب تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر 25.4 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات خلال أسبوع تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين مجددًا

وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات الصينية بنسبة 0.2% في ديسمبر على أساس سنوي، مقابل انخفاضها 0.6% في نوفمبر، ومقارنة بالتوقعات عند ارتفاعها بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة.

وعلى مدار عام 2023 بأكمله، تراجعت صادرات الصين بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2022، لتسجل أول انخفاض سنوي لها منذ 2016.

المصدر:

MENAFN12012024000202011048ID1107714677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث