الصادرات الصينية تسجل أول انخفاض سنوي لها منذ 7 أعوام

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت الصادرات الصينية أول انخفاض سنوي لها منذ سبعة أعوام في 2023، رغم مواصلة النمو في ديسمبر الماضي، الأمر الذي قد يساهم في زيادة توقعات اتخاذ بكين مزيد من الإجراءات التيسيرية لدعم التعافي الاقتصادي.

وأوضحت بيانات الجمارك الصينية التي صدرت الجمعة، نمو صادرات البلاد بنسبة 2.3% في ديسمبر على أساس سنوي، بعد نموها بنسبة 0.5% فقط في نوفمبر، لتتجاوز توقعات المحللين عند زيادة بنسبة 1.7%.

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وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات الصينية بنسبة 0.2% في ديسمبر على أساس سنوي، مقابل انخفاضها 0.6% في نوفمبر، ومقارنة بالتوقعات عند ارتفاعها بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة.

وعلى مدار عام 2023 بأكمله، تراجعت صادرات الصين بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2022، لتسجل أول انخفاض سنوي لها منذ 2016.

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