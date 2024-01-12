الصادرات الصينية تسجل أول انخفاض سنوي لها منذ 7 أعوام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت الصادرات الصينية أول انخفاض سنوي لها منذ سبعة أعوام في 2023، رغم مواصلة النمو في ديسمبر الماضي، الأمر الذي قد يساهم في زيادة توقعات اتخاذ بكين مزيد من الإجراءات التيسيرية لدعم التعافي الاقتصادي.
وأوضحت بيانات الجمارك الصينية التي صدرت الجمعة، نمو صادرات البلاد بنسبة 2.3% في ديسمبر على أساس سنوي، بعد نموها بنسبة 0.5% فقط في نوفمبر، لتتجاوز توقعات المحللين عند زيادة بنسبة 1.7%.
موضوعات متعلقة
تسلا وفولفو تعلقان الإنتاج جزئيًا في أوروبا بسبب تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر 25.4 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات خلال أسبوع تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين مجددًا
وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات الصينية بنسبة 0.2% في ديسمبر على أساس سنوي، مقابل انخفاضها 0.6% في نوفمبر، ومقارنة بالتوقعات عند ارتفاعها بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة.
وعلى مدار عام 2023 بأكمله، تراجعت صادرات الصين بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2022، لتسجل أول انخفاض سنوي لها منذ 2016.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107714677
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.