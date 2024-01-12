انطلاق النسخة الثانية من قمة فوربس الشرق الأوسط لرواد الأعمال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انطلقت اليوم قمة فوربس الشرق الأوسط Under30 فى نسختها الثانية فى الجونة لريادة الأعمال والالتزام بالابتكار بين الشباب تحت سن الثلاثين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهدف القمة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المهنيين الشباب الذين لديهم القدرة على قيادة مستقبل الأعمال.
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وستغطى المناقشات والمقابلات والعروض وغيرها موضوعات تشمل بناء قادة الغد، والاستثمار فى الابتكار، وفن التفكير التصميمى ورواية القصص لدعم العلامات التجارية، وبناء شركات ناشئة مستدامة من أجل عالم أفضل، ودور التكنولوجيا فى تطوير المنتجات بصورة فائقة، وتعزيز الصحة العقلية والتنوع والشمول.
وشجعت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان، على دعم مجتمع الشباب تحت سن الثلاثين Under 30، لتغيير العالم، وقالت:“هذا المجتمع فريد تمامًا، إنه يكتشف مواهب شابة لا تُقدر بثمن بإمكانيات لا حصر لها ويبنى صلات تحفز الأفكار الجديدة التى من شأنها التأثير على مستقبل الجميع”.
وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذى لمدينة الجونة:“لطالما ارتبط اسم الجونة بالفعاليات الثقافية والرياضية والفنية وريادة الأعمال، حيث استضافت أكثر من 50 حدثًا خلال 2023، وجزءًا من مهمتنا يتمثل فى توفير منصة يمكن للأشخاص من خلالها التواصل وتبادل المعرفة وتوفير الفرص لجيل الشباب، من أجل مستقبل أكثر إشراقًا”.
وقالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب فى مصر:“هناك فرصة فى قلب كل تحدى، خاصة بعد أن أظهرت قمة Under 30 بوضوح أن التطور التقنى السريع يسير بخطى ثابتة، كما تحظى منطقتنا بأغلبية من الشباب، وهى ميزة لا تقدر بثمن، إذ يعد رأس المال البشرى كنزًا، ولهذا، يجب أن تتماشى مشاريعك وتطبيقاتك مع الثورة الصناعية الخامسة، خاصة بعد أن ثبت أنها تتمحور حول الإنسان، مع استهداف أغلبها للاستدامة، وتوفر هذه القمة فرصة للتجمع والتواصل وتبادل الخبرات”.
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