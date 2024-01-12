انطلاق النسخة الثانية من قمة فوربس الشرق الأوسط لرواد الأعمال

MENAFN - Al-Borsa News) انطلقت اليوم قمة فوربس الشرق الأوسط Under30 فى نسختها الثانية فى الجونة لريادة الأعمال والالتزام بالابتكار بين الشباب تحت سن الثلاثين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف القمة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المهنيين الشباب الذين لديهم القدرة على قيادة مستقبل الأعمال.

موضوعاتوزير قطاع الأعمال يبحث فرص الاستثمار مع وفد رجال أعمال باكستاني المشاط: توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار في إطار برنامج التعاون مع سويسرا “ADQ” و”أدنيك” تستحوذان على 40.5% من أعمال الضيافة بمجموعة“طلعت مصطفى”

وستغطى المناقشات والمقابلات والعروض وغيرها موضوعات تشمل بناء قادة الغد، والاستثمار فى الابتكار، وفن التفكير التصميمى ورواية القصص لدعم العلامات التجارية، وبناء شركات ناشئة مستدامة من أجل عالم أفضل، ودور التكنولوجيا فى تطوير المنتجات بصورة فائقة، وتعزيز الصحة العقلية والتنوع والشمول.

وشجعت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان، على دعم مجتمع الشباب تحت سن الثلاثين Under 30، لتغيير العالم، وقالت:“هذا المجتمع فريد تمامًا، إنه يكتشف مواهب شابة لا تُقدر بثمن بإمكانيات لا حصر لها ويبنى صلات تحفز الأفكار الجديدة التى من شأنها التأثير على مستقبل الجميع”.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذى لمدينة الجونة:“لطالما ارتبط اسم الجونة بالفعاليات الثقافية والرياضية والفنية وريادة الأعمال، حيث استضافت أكثر من 50 حدثًا خلال 2023، وجزءًا من مهمتنا يتمثل فى توفير منصة يمكن للأشخاص من خلالها التواصل وتبادل المعرفة وتوفير الفرص لجيل الشباب، من أجل مستقبل أكثر إشراقًا”.

وقالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب فى مصر:“هناك فرصة فى قلب كل تحدى، خاصة بعد أن أظهرت قمة Under 30 بوضوح أن التطور التقنى السريع يسير بخطى ثابتة، كما تحظى منطقتنا بأغلبية من الشباب، وهى ميزة لا تقدر بثمن، إذ يعد رأس المال البشرى كنزًا، ولهذا، يجب أن تتماشى مشاريعك وتطبيقاتك مع الثورة الصناعية الخامسة، خاصة بعد أن ثبت أنها تتمحور حول الإنسان، مع استهداف أغلبها للاستدامة، وتوفر هذه القمة فرصة للتجمع والتواصل وتبادل الخبرات”.