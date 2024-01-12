أسامة ربيع: لا صحة لتعليق حركة الملاحة بقناة السويس

MENAFN - Al-Borsa News) صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الجمعة، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الإتجاهين، ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

موضوعاتميناء دمياط يتداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة 40% تراجعاً فى إيرادات قناة السويس منذ بداية 2024 بسبب هجمات البحر الأحمر ميرسك تحذر من استمرار تعطيل حركة الشحن عبر البحر الأحمر لأشهر

وأكد حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.