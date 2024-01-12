25.4 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسواق الأسهم المحلية بالإمارات مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 25.4 مليار درهم وسط عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية والكبري في قطاعات العقار والمالية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة ، أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ارتفع من 3.656 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.681 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الجاري، موزعة بواقع 2.981 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و700 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
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وتوزعت المكاسب السوقية المحققة خلال الأسبوع بواقع 22.6 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.76 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 8.79 مليار درهم موزعة بواقع 7.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.58 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 2.5 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 113.9 ألف صفقة
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107714674
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