25.4 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم المحلية بالإمارات مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 25.4 مليار درهم وسط عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية والكبري في قطاعات العقار والمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة ، أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ارتفع من 3.656 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.681 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الجاري، موزعة بواقع 2.981 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و700 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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وتوزعت المكاسب السوقية المحققة خلال الأسبوع بواقع 22.6 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.76 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 8.79 مليار درهم موزعة بواقع 7.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.58 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 2.5 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 113.9 ألف صفقة

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