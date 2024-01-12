تسلا وفولفو تعلقان الإنتاج جزئيًا في أوروبا بسبب تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركتا صناعة السيارات“تسلا” و”فولفو”، تعليق بعض عمليات الإنتاج في أوروبا بسبب نقص المكونات، نظرًا لتأخر تسليم قطع الغيار والسلع الأولية الناتج عن الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر.
وفي وقت متأخر من مساء الخميس، قالت“تسلا” لوكالة“رويترز”، إنها ستعلق معظم إنتاج السيارات في مصنعها في ألمانيا خلال الفترة من 29 يناير وحتى 11 فبراير، بسبب نقص المكونات الناتج عن إعادة توجيه العديد من السفن للإبحار حول إفريقيا.
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وقالت الشركة:“الصراعات المسلحة في البحر الأحمر والتحولات المرتبطة بها في طرق النقل بين أوروبا وآسيا عبر رأس الرجاء الصالح، لها تأثير على الإنتاج في جروينهايد”.
من جانبها قالت شركة“فولفو” في بيان الجمعة، إنها ستوقف الإنتاج مؤقتًا في مصنعها في جنت ببلجيكا لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل، بسبب تأخر تسليم علب التروس.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107714673
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