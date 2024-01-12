تسلا وفولفو تعلقان الإنتاج جزئيًا في أوروبا بسبب تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركتا صناعة السيارات“تسلا” و”فولفو”، تعليق بعض عمليات الإنتاج في أوروبا بسبب نقص المكونات، نظرًا لتأخر تسليم قطع الغيار والسلع الأولية الناتج عن الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، قالت“تسلا” لوكالة“رويترز”، إنها ستعلق معظم إنتاج السيارات في مصنعها في ألمانيا خلال الفترة من 29 يناير وحتى 11 فبراير، بسبب نقص المكونات الناتج عن إعادة توجيه العديد من السفن للإبحار حول إفريقيا.

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وقالت الشركة:“الصراعات المسلحة في البحر الأحمر والتحولات المرتبطة بها في طرق النقل بين أوروبا وآسيا عبر رأس الرجاء الصالح، لها تأثير على الإنتاج في جروينهايد”.

من جانبها قالت شركة“فولفو” في بيان الجمعة، إنها ستوقف الإنتاج مؤقتًا في مصنعها في جنت ببلجيكا لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل، بسبب تأخر تسليم علب التروس.

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