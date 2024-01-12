النفط يرتفع بأكثر من 2% بعد الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن

MENAFN - Al-Anbaa) ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، الجمعة، مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على سفن بالبحر الأحمر منذ أواخر العام الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 2.3% إلى 79.22 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار أو 2.5% إلى 73.82 دولار بحلول الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش.

وتمثل الضربات الأميركية والبريطانية أحد أكثر المؤشرات دراماتيكية حتى الآن على اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في الشرق الأوسط منذ اندلاع شرارتها في أكتوبر/تشرين الأول. وأكد شهود في اليمن وقوع انفجارات في أنحاء البلاد.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات الدقيقة هي رسالة واضحة، مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض الأفراد لهجمات كما أنهم لن يسمحوا "لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر".

وأضاف أن أستراليا والبحرين وكندا وهولندا دعمت العملية.

وجاءت الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب استيلاء إيران أمس الخميس على ناقلة تحمل نفطا عراقيا كانت في طريقها إلى تركيا ردا على قيام الولايات المتحدة العام الماضي بمصادرة نفط كانت تحمله الناقلة نفسها.