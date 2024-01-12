ارتفاع عجز الموازنة الأميركية في ديسمبر 52% إلى 129 مليار دولار

MENAFN - Al-Anbaa) قالت وزارة الخزانة الأميركية الخميس إن الحكومة الفيدرالية سجلت عجزا بلغ 129 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول بزيادة 44 مليار دولار، أو 52% عن العام السابق، مع ارتفاع النفقات بينما انخفضت العائدات عن مستويات ديسمبر/كانون الأول 2022 التي تضخمت بسبب تأجيل دفع مستحقات الضرائب بسبب الجائحة.

وقالت وزارة الخزانة إن نفقات شهر ديسمبر/كانون الأول ارتفعت 3% إلى 559 مليار دولار، وهو رقم قياسي في ديسمبر/كانون الأول، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع نفقات التأمين الاجتماعي والفوائد على الدين العام. وانخفضت عائدات الشهر 6% إلى 429 مليار دولار.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2024 التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وصل العجز الفيدرالي إلى 510 مليارات دولار، بزيادة 89 مليار دولار، أي 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن النفقات والعائدات منذ بداية العام المالي إلى حينه سجلت رقما قياسيا. وارتفعت النفقات 12% إلى 1.618 تريليون دولار وارتفعت العائدات 8% إلى 1.108 تريليون دولار.

وارتفعت كلفة فوائد الدين العام لشهر ديسمبر/كانون الأول إلى 119 مليار دولار، بزيادة 11%، أي 12 مليار دولار عن ديسمبر/كانون الأول 2022، بسبب ارتفاع مستويات الدين وارتفاع المتوسط ​​المرجح لسعر الفائدة الذي بلغ 3.11%. وكان هذا المعدل أعلى بثلاثة أرباع نقطة عما كان عليه قبل عام.