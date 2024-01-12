توقعات بنمو اقتصاد سلطنة عمان 2 4% في 2024

MENAFN - Al-Anbaa) توقع مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد العمانية، يوم الخميس، أن يسجل اقتصاد السلطنة نموا يبلغ 2.4% بعد أن نما 2.3% في عام 2023.

وقال ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، في حوار مع إذاعة الشبيبة العمانية إن السلطنة تمكنت من خفض الدين العام بحوالي ملياري ريال ليصل إلى 15.2 مليار ريال بما نسبته 35% من الناتج الإجمالي في العام الماضي.



وأضاف المعولي أن عمان حققت فائضا في الميزانية بأكثر من 931 مليون ريال في 2023، ومن المتوقع تحقيق فائض مالي هذا العام، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال إن حجم ديون الشركات المملوكة للحكومة تراجع إلى 8 مليارات ريال في 2023 مقابل 14 مليارا في 2020.