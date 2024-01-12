أهم 5 مخاطر للاعتماد على السحابة في تخزين البيانات

MENAFN - Al-Anbaa) في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي خلال الآونة الأخيرة، احتلت الحوسبة السحابية مكانة متقدمة كمجال تكنولوجي متطوّر أحدث ثورة هائلة في الطريقة التي يتم بها إدارة الأعمال.

بيد أن هذه الثورة الهائلة قد جلبت في طياتها بعض المخاطر والتحديات التي تواجه التخزين السحابي، والتي نوضحها بالتفصيل في سطور هذا التقرير.

ما المقصود بالتخزين السحابي؟

هو نموذج حوسبة سحابية يتيح تخزين البيانات والملفات على الإنترنت من خلال مُزود الحوسبة السحابية الذي يمكن الوصول إليه من خلال الإنترنت العام أو اتصال شبكة مخصص لذلك.

وعلى عكس النظم التقليدية في حفظ الملفات، فإن تخزين البيانات في مستودع سحابي له كثير من الفوائد، حيث يأتي بمساحة كبيرة للغاية، وأحيانًا غير محدودة، وذلك في حال اختيارك لباقة أكبر لتزويدك بمساحة أكبر.

ما أهم مخاطر التخزين السحابي؟

إن تخزين البيانات في مستودع سحابي أمر منطقي وله فوائد عديدة. ومع ذلك، فإن أي قرار بترحيل البيانات المهمة والحساسة إلى خدمة سحابية أمر لا يخلو من المخاطر.

سواء كان ذلك بسبب فقدان البيانات أو الافتقار إلى الخصوصية أو التعرّض للهجمات السيبرانية، يجب على مسؤولي التخزين مراعاة مخاطر تخزين البيانات السحابية بعناية قبل الترحيل.

كذلك يجب على المسؤولين مراجعة هذه المخاطر بانتظام أثناء وبعد التخزين السحابي، لأن سرية البيانات وسلامتها أمر بالغ الأهمية.

1- الوصول غير المصرح به للبيانات

عادة ما ينطوي الوصول إلى البيانات المستندة إلى السحابة على اتصال بالإنترنت.

لذا يجب عدم السماح بالوصول إلى هذه البيانات إلا للمستخدمين المعتمدين فقط والذين تم التحقق من هويتهم.

حيث يساعد الوصول القائم على الدور، الذي يحدده موقع المستخدم ونشاطه، في منع الوصول غير المصرح به.

كما تساهم المصادقة، مع عاملين على الأقل لمنح الوصول، في حماية البيانات من الانتهاكات المحتملة.

ويمكن ايضًا تشفير الأنشطة المتعلقة بالوصول للبيانات.

2- فقدان البيانات

عندما يستضيف المستخدمون البيانات والأنظمة في خدمة سحابية، فإنهم ما زالوا مسؤولين عن حماية البيانات، مما قد يقيد تحكم المستخدم في إدارتها.

وعليه يجب إنشاء نسخ إضافية من البيانات المهمة، وتخزينها في منصة تخزين أخرى، من الناحية المثالية في مركز بيانات مختلف.

التخزين الهجين هو أيضًا خيار. حيث يمكن أن يؤدي تبني الشركات لكل من السحابة العامة والتخزين المحلي إلى تحسين سرعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة الكفاءة.

ونقل البيانات والتطبيقات بين الخوادم المحلية والسحابة العامة لمزيد من المرونة والمزيد من خيارات النشر.

تُعد حماية البيانات أيضًا مطلبًا تنظيميًا مهمًا، كما هو محدد في اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

3- معايير الأمن

أحد المخاطر التي تواجه خدمات التخزين السحابي؛ هو تهديد الاختراق الإلكتروني لبيانات المؤسسة التي تعتمد على الخدمة.

على الرغم من تحسن أمان التخزين السحابي في السنوات الأخيرة، فإنه لا يزال من المهم تشفير البيانات أثناء نقل البيانات.

يقدم مزودو خدمة التخزين السحابي خدمة تشفير البيانات من خلال كلمات المرور، والاعتماد على نظم التوقيع الإلكتروني والتشفير والمصادقة الإلكترونية كخدمات تشفير متقدمة.

إلا أنه من الضروري تشفير البيانات ذاتيًا من قِبل الشركة قبل نقلها إلى خدمات التخزين السحابي.

إذ إن تشفير البيانات قبل إرسالها للتخزين أكثر أمانًا، كما أنه يخفض من مخاطر تجسس مزود الخدمة على بيانات الشركة الموجودة ضمن السحابة.

4- فقدان خصوصية البيانات

يُعد الوصول غير المصرح به أحد أهم مخاطر تخزين البيانات السحابية. فهو يعني فقدان الخصوصية، خاصة بالنسبة لمعلومات التعريف الشخصية والمعلومات الصحية الشخصية.

على هذا النحو، فإن أحد مفاتيح ضمان الخصوصية في الوصول إلى البيانات إلى العناصر الحساسة هو الإشراف على من يمكنه الوصول وما الذي يمكنه فعله بالضبط بعد ذلك.

بشكل افتراضي، تسمح الأنظمة السحابية عادةً بالوصول إلى المستخدمين على نطاق واسع، بحيث يكون من الملائم تنفيذ إجراءات الأمان لتقييد حقوق الوصول والمعالجة اعتمادًا على البيانات أو المعلومات المخزنة في السحابة.

5- الهجمات والاختراقات السيبرانية

مع زيادة وتيرة وشدة الهجمات السيبرانية - مثل التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية - يجب على المستخدمين الذين يخزنون البيانات في خدمة سحابية ضمان حماية الأمن السيبراني للتخزين في الموقع.

وهنا يُنصح بالبحث عن المنتجات التي توفر التحكم الأكثر مباشرة للمستخدم.

تشمل أمثلة منتجات الأمن السحابي ما يلي:

)CloudGuard): يدعم بيئات السحابة المتعددة، بالإضافة إلى معظم المنصات السحابية الرئيسية.

(CloudPassage): يستخدم البنية التحتية كخدمة (IaaS) لدعم الخوادم والحاويات السحابية.

منصة حماية عبء العمل السحابي من سيمانتك (Symantec Cloud Workload Protection): يدعم جميع المنصات السحابية الرئيسية ويوفر قابلية تطوير الموارد لدعم احتياجات المستخدم المتغيرة.