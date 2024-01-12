سيتي جروب يخفض توقعاته لسعر خام برنت في عام 2024

MENAFN - Al-Anbaa) خفض مصرف "سيتي جروب" توقعاته لسعر خام "برنت" خلال العام الحالي والقادم إثر مخاوف وفرة المعروض، لكنه أشار إلى احتمال زيادة علاوة المخاطر إثر التوترات الأمنية في البحر الأحمر والشرق الأوسط.

وأوضحت وحدة البحوث التابعة للبنك في مذكرة صدرت الجمعة، أن المصرف الأمريكي خفض توقعاته لسعر برميل خام "برنت" بمقدار دولار واحد إلى 74 دولاراً في عام 2024، كما خفض تقديراته لعام 2025 بمقدار 10 دولارات إلى 60 دولاراً للبرميل.

وأشارت المذكرة إلى أنه من المتوقع استقرار سعر الخام القياسي فوق 70 دولاراً للبرميل في عام 2024 نتيجة حفاظ منظمة "أوبك+" على توازن السوق العالمي على نحو جيد، لكن الأنشطة الأخيرة في البحر الأحمر التي تتسبب في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط قد ترفع علاوة المخاطر في المدي القريب.

وقال محللو "سيتي جروب" في المذكرة: نعتقد أن ضعف أساسيات السوق، وعدم حدوث أي اضرابات كبيرة في الإمدادات، سوف يؤدي إلى تمديد "أوبك+" تخفيضات الإنتاج المقررة خلال الربع الجاري لتغطي عام 2024 بأكمله، على أن تبدأ في تخفيف هذه الإجراءات خلال النصف الثاني من عام 2025.