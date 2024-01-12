الكرك: فاعليات شبابية تدعو للتوسع بعمل برامج تدريبية للشباب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت فاعليات شبابية في محافظة الكرك إلى التوسع في عمل برامج تدريبية للشباب في مختلف القطاعات الخدمية في المحافظة من خلال الاعتماد على مبدأ التشاركية بين جميع الجهات الحكومية والخاصة وصولا إلى تنمية المهارات عند الشباب وتحسين مستواهم المعيشي تزامنا مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.



وأكدوا أهمية البعد الاجتماعي للبرامج التدريبية بتوجيه الشباب لتجنب العديد من المظاهر الاجتماعية الخطيرة، خصوصا المخدرات والجريمة والانحراف، بالإضافة إلى البعد الأمني في عدم استغلال الشباب المتعطلين عن العمل من قبل الجماعات المتشددة.



وأشار الموظف في مديرية ثقافة الكرك المهندس عمر الجلامدة، إلى دور البرامج التدريبية المتنوعة بتعميق أفكار الشباب وتغيير سلوكياتهم وتوجّهاتهم وتطوير الذات عندهم من خلال تأثيرها في المتدرّبين، ورفع مستوى طموحاتهم، وتنمية دوافعهم، وتحسين معدّلات أدائهم؛ لترتفع بالتالي كفاءتهم الشخصية والمهنية، ويكونوا أكثر قدرةً على مواكبة التطورات وتحمل الأعباء والمسؤوليات الإضافية المُلقاة على عواتقهم، الأمر الذي يمنح الموظف المزيد من الثقة بالنفس في قدرته على تحسين مستواه المهني والوظيفي.



وأشار منسق هيئة شباب كلنا الأردن عدي الحمايدة إلى دور البرامج التدريبية في تقوية نقاط الضعف عند بعض العاملين في المؤسسات والتي قد يكون سببها ضعف في التعليم أو الاختلاف بين التعليم وبين متطلبات العمل أو تغيير المسار الوظيفي، مؤكدًا استمرارية الهيئة بعقد مختلف البرامج التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المهني والفكري والوطني عند الشباب.



وقال الناشط الشبابي المهندس وسام الهلسا، إن سوق العمل أصبح مُشبّعًا بالعديد من الكفاءات وحديثي التخرج الأمر الذي يتطلب من الشباب البحث عن خبرات تدريبية فعلية تساعدهم بالانضمام إلى سوق العمل وصولا إلى تحسين المستوى المعيشي لأسرهم والتخفيف من البطالة التي تأخذ أرقامها بالارتفاع.



بدوره، قال مدير مديرية شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي إن المديرية وضعت ضمن خططها العمل على تمكين الشباب وإشراكهم بمختلف الدورات والورشات التي تعمل على تأهيلهم في مختلف المجالات، وتمكينهم من المشاركة السياسية وصنع القرار وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم في الحياة العامة.