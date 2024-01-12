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انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

1/12/2024 10:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم الجمعة انقطاع كامل لخدمات الاتصال الخلوي والثابت والإنترنت بقطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.


وقبل ساعة، أفادت وسائل إعلام بانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف.

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