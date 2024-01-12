انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة
التاريخ
1/12/2024 10:08:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم الجمعة انقطاع كامل لخدمات الاتصال الخلوي والثابت والإنترنت بقطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.
وقبل ساعة، أفادت وسائل إعلام بانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف.
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