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الاتحاد الإماراتي للدارتس يستضيف ثلاث جولات آسيوية

1/12/2024 10:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستضيف الاتحاد الإماراتي للدارتس ثلاث جولات آسيوية للعبة ستقام يومي 13 و14 الجاري في فندق الحبتور سيتي في دبي.

وتشهد البطولة مشاركة قارية واسعه تشمل مختلف الدول الآسيوية لأبرز الأسماء في اللعبة، حيث سيتنافس على المراكز والألقاب أكثر من 120 لاعباً ولاعبة من آسيا، فيما تتمثل مشاركة عرب آسيا بكل من الإمارات والبحرين وعمان ولبنان والأردن.
وتتضمن الجولات الآسيوية إقامة منافسات الدارتس للفردي حيث من المتوقع أن تشهد الجولات الآسيوية منافسة قوية نظراً للمشاركة الآسيوية الواسعة.

وقال خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد الإماراتي للدارتس إن استضافة الجولات الآسيوية تمثل انطلاقة جديدة للعبة الدارتس في الإمارات مما يؤكد أن اللعبة أصبحت تنطلق نحو آفاق جديدة قارية ودولية، حيث تعتبر استضافة هذه الجولات بوابة الوصول إلى كأس العالم للمحترفين.
وشكر المطيوعي كل الجهود التي أسهمت في إنجاح هذه الاستضافة القارية التي تقام للمرة الأولى في المنطقة العربية.

وعن الجولات الآسيوية قال المطيوعي إن الجولات الثلاث ستقام بفندق الحبتور سيتي الذي تم تجهيزه بكافة المتطلبات لضمان نجاح الاستضافة، مؤكداً أن الجولة تقام وفق المعايير الدولية للعبة، حيث سيدير البطولة كوادر متخصصة يملكون خبرة طويلة في البطولات الكبرى.

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