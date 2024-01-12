تعرف على تشكيلات المنتخبات العربية في كأس آسيا

في ما يلي تشكيلات المنتخبات العربية في كأس آسيا 2023 لكرة القدم التي تنطلق اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة:

منتخب الإمارات

تضم القائمة 26 لاعبا، بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي، بعد أن تم تقليصهم من 31 لاعبا، يشاركون في المعسكر الإعدادي المقام حاليا على ملعب جامعة نيويورك بأبوظبي.

ويستهل المنتخب الإماراتي مشواره في البطولة، حين يواجه منتخب هونغ كونغ في المباراة الأولى له بالمجموعة، يوم 14 من الشهر الحالي.

حراس المرمى: خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد.

خط الدفاع: خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر.

خط الوسط: علي سالمين، يحيي نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما، علي صالح.

خط الهجوم: سلطان عادل، علي مبخوت وكايو كانيدو.

منتخب عمان

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني وأحمد الرواحي وفايز الرشيدي

خط الدفاع: خالد البريكي وأحمد الخميسي وفهمي دوربين وغانم الحبشي وجمعة الحبسي وأحمد الكعبي وعلي البوسعيدي ومحمود المشيفري وعبد العزيز الغيلاني

خط الوسط: مصعب المعمري وتميم البلوشي وحارب السعدي ومعتز عبد ربه وزاهر الأغبري وعبد الله فواز وأرشد العلوي وصلاح اليحيائي

خط الهجوم: جميل اليحمدي ومحسن الغساني وعبد الله المشرفي وعمر المالكي وعصام الصبحي وعبد الرحمن المشيفري.

منتخب قطر

أعلن المدرب ماركيز لوبيز عن القائمة المبدئية لمنتخب قطر في كأس آسيا 2024، وضمّت 27 لاعبًا على رأسهم من لعبوا دورًا هامًا في تتويج 2019 وفي مونديال 2022، أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس، واستُبعد محمد مونتاري بسبب إصابته في الكاحل بعد أيام من بداية المعسكر الإعدادي.

حراسة المرمى: سعد الشيب، صلاح زكريا، سعود الخاطر، مشعل برشم.

خط الدفاع: المهدي علي، بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، سلطان البريك، طارق سلمان، لوكاس مينديز، همام الأمين.

خط الوسط: أحمد فتحي، أسامة الطيري، حسن الهيدوس، جاسم جابر، عبد العزيز حاتم، علي أسد، محمد وعد، مصطفى طارق، أحمد الجانحي.

خط الهجوم: أحمد علاء، المعز علي، أكرم عفيف، خالد منير، يوسف عبد الرزاق.

المنتخب السعودي

يبني روبيرتو مانشيني جيلًا جديدًا في كرة القدم السعودية، ولهذا استبعد العديد من الأسماء التي لعبت دورًا كبيرًا في مونديال قطر 2022، وعلى رأسها المتألق سلمان الفرج، فضلًا عن سلمان الغنام ومحمد البريك وياسر الشهراني، مع ضم أسماء شابة مثل المتألق مع الاتحاد، فيصل الغامدي.

حراسة المرمى: نواف العقيدي، راغد نجار، أحمد الكسار.



خط الدفاع: حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، عبدالله الخيبري.



خط الوسط: عبد الإله المالكي، مختار علي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي.



خط الهجوم: فهد المولد، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري.

منتخب سوريا

الخلافات الحادة التي تجمع المدرب هيكتور كوبر بأسطورة الكرة السورية عمر السومة كانت كفيلة بعدم مشاركته مع "نسور قاسيون" في المعترك الآسيوي، بجانب خبير آخر وهو محمد المواس، ومن القائمة المبدئية خرج علاء الدالي وياسين سامية.

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، مكسيم صراف.

خط الدفاع: أيهم أوسو، عمر ميداني، ثائر كروما، مؤيد الخولي، خالد كردغلي، مؤيد العجان، عمرو جنيات، عبد الرحمن ويس.

خط الوسط: كامل حميشة، محمد عثمان، إيزاكيل العم، خليل إلياس، ألمار إبراهام، محمد الحلاق، فهد اليوسف، عمار رمضان، محمود الأسود، إبراهيم هيسار.



خط الهجوم: عمر خريبين، بابلو الصباغ، مارديك مرديكيان، أنطونيو يعقوب.



منتخب الأردن

سيقود حمزة الدردور الهداف التاريخي لمنتخب الأردن قائمة الحسين عموتة في كأس آسيا، ويزامه المتألق في الدوري الفرنسي موسى التعمري، وستكون الأضواء موجهة أيضًا نحو المتألق مع الأهلي القطري، يزن النعيمات.

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي.



خط الدفاع: عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية.

خط الوسط: فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب.

خط الهجوم: موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.

منتخب لبنان

عاد عمر شعبان بوغيل إلى قائمة المنتخب اللبناني النهائية التي أعلنها المدرب ميودراغ رادولوفيتش، كما سيشارك حسين زين ونصار نصار بعد شكوك حول لحاقهما بالمسابقة بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: مهدي خليل، مصطفى مطر، علي السبع.

خط الدفاع: حسين زين، نور منصور، قاسم الزين وماهر صبرا، حسن شعيتو، أليكس ملكي، نصار نصار.

الوسط: وليد شور، حسن سرور، فيليكس ملكي، محمد حيدر، علي طنيش، يحيى الهندي، محمد علي الدهيني، جهاد أيوب.

خط الهجوم: حسن معتوق، باسل جرادي، علي الحاج، هلال الحلوة، حسن "سوني" سعد، دانيال لحود، غابريال بيطار، عمر شعبان بوغيل.

منتخب فلسطين

يقود منتخب فلسطين المهاجم الشهير محمود وادي، وتضم قائمته 26 لاعبًا:

حراسة المرمى: رامي حمادة، نعيم أبو عكر، براء خروب، عمرو قدورة.

خط الدفاع: مصعب البطاط، موسى فيراوي، محمد خليل، سامر الجندي، كاميلو سالدانا، ميشال ميلاد، محمد صالح، ياسر حمد، المهدي عيسى، عميد محاجنة‭‭‭.

خط الوسط: عطاء جابر، عدي خروب، محمد باسم، محمود أبو وردة، سامر الزبيدي، إسلام البطران.

خط الهجوم: تامر صيام، علاء الدين حسن، محمود وادي، شهاب القنبر، زيد القنبر، عدي الدباغ.

منتخب العراق

12 محترفًا في كتيبة المدرب كاساس، من بينهم لاعب هاماربي السويدي، منتظر ماجد، الذي سيمثل العراق لأول مرة، فيما كالعادة ستكون الأنظار متجهة نحو المهاجم الفذّ مهند علي لقيادة "أسود الرافدين" لأبعد نقطة ممكنة في المعترك الآسيوي.

حراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب.

خط الدفاع: سعد ناطق، زيد تحسين، فرانس بطرس، ريبين سولاقا، علي عدنان، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، حسين علي، آلان محيي الدين.

خط الوسط: إبراهيم بايش، زيدان إقبال، أحمد علي، أسامة رشيد، أمير العماري، أمجد عطوان، علي جاسم، بشار رسن، يوسف أمين، دانيلو السعد، منتظر ماجد.



خط الهجوم: علي الحمادي، أيمن حسين، مهند علي.

منتخب البحرين

لا مفاجآت في قائمة خوان أنطونيو بيتزي النهائية التي سيخوض بها منتخب البحرين غمار كأس آسيا 2024.

حراسة المرمى: سيد محمد جعفر، عبد الكريم الفردان، إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: أمين بنعدي، وليد الحيام، أحمد بوغمار، سيد مهدي باقر، هزاع علي، عبد الله الخلاصي، محمد عادل، حسين العكر.



خط الوسط: موسيس، محمد الحردان، محمد عبد القيوم، إبراهيم الوالي، جاسم خليف، جاسم الشيخ، محمد عبد الوهاب، كميل الأسود.

خط الهجوم: عبد الله يوسف، علي حسن، عبد الله الحشاش، علي مدن، مهدي حميدان، محمد مرهون، إبراهيم الختال.













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