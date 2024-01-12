بقيادة ميسي..جولة خارجية لأنتر ميامي لخوض سبع مباريات ودية في خمس دول

يخوض إنتر ميامي الأمريكي بقيادة أفضل لاعب في العالم 8 مرات الارجنتيني ليونيل ميسي جولة خارجية مكوكية حيث سيعبر حوالى 25 ألف ميل لخوض سبع مباريات ودية في خمس دول، الا انّ المدرب الارجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو واثق من قدرة فريقه على التعامل مع الضغط المترتب.

سيعود انتر الى التمارين في نهاية هذا الاسبوع، ولديه اسبوع واحد في مركز تمارينه بفورت لوديرديل قبل ان ينطلق في جولة يستهلها في آلسلفادور ثمّ السعودية فهونغ كونغ وأخيرًا اليابان.

وشكّل وصول ميسي مع زملائه السابقين في برشلونة الاسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي البا وأخيرًا الاوروغوياني لويس سواريس فرصة لجعل هذه المباريات الودية فرصة لدر الاموال الى صندوق النادي، على غرار ما تفعله الاندية الاوروبية الكبرى من خلال جولات صيفية تهدف في سوادها الاعظم الى كسب اموال اضافية.

الا انّ كثافة المباريات رسمت علامات استفهام حول جهوزية الفريق وذلك قبل انطلاق الموسم الرسمي في 21 فبراير.

وعلّق مارتينو للمراسلين الخميس "نتفهم الجوانب الفنية والاقتصادية، ونحاول ارضاء الجانبين من دون تجاوز احدهما او الآخر".

وأضاف "يجب ان نؤمّن التوازن حول كيفية مشاركة كل لاعب".

لا شك انّ مارتينو يعيش دائما تحت ضغط اشراك ميسي لاكبر فترة ممكنة، الا انّ التجربة الموسم الماضي شكلت جرس انذار.

ارتفع اداء ميامي بشكل ملحوظ بعد انضمام ميسي مباشرة حيث فاز بكأس الرابطتين الا انّ ذلك تلاشى تدريجيا مع اصابة البرغوث الارجنتيني وألبا.

وفشل الفريق في بلوغ الادوار النهائية من الدوري المحلي حيث كان على ميسي مشاهدة مباريات عدّة من المدرجات.

من جهته، رأى بوسكيتس انّ على الفريق ايجاد توازن جيد بين النشاطات الكروية والتجارية.

وقال "يجب ان ننظر الى التوازن بين الجانب الرياضي وتطوّر هذا النادي والايرادات التي تعود بالنفع على الجانب التجاري".

وتابع "سوف ننافس ضد فرق كبيرة والتي ستحضّرنا لكي نكون في مستوى عال. عندما يتعلق الامر بفارق الوقت والرحلات الطويلة، يجب ان نكون مستعدين وجاهزين بدنيًا، هذا ما سوف يساعدنا خلال الموسم".

بعد سبعة ايام من العودة الى التمارين، سيخوض انتر اختباره الاول بمواجهة منتخب آل السلفادور في 19 الحالي في سان سالفادور.

ومن ثمّ سيواجه دالاس أف سي في تكساس، قبل ان يشدّ الرحال نحو السعودية لمواجهة الهلال في 29 الحالي ثمّ النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

سيتجه بعدها الفريق الاميركي بعد ثلاثة ايام لمواجهة فريق نجوم دوري هونغ كونغ في الرابع من فبراير، قبل ان ينتقل الى طوكيو لخوض مباراة ودية امام فيسيل كوبي الياباني.

وينهي الفريق مبارياته الودية في 15 فبراير بمواجهة فريق ميسي الاول في مسيرته، نيولز أولد بويز الارجنتيني في ميامي.

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