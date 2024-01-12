25.8 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 25.8 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.68 تريليونات درهم اليوم، منها 2.98 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي و700 مليار درهم في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 8.8 مليارات درهم، موزعة بواقع 7.2 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.6 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على أكثر من 2.5 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 113.95 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.39% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 2.8 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوم بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 697.24 مليار درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي إلى 700 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم بي أتش أم كابيتال 88.2%، واكتتاب القابضة 27.1%، والاستشارات المالية الدولية 26.9%، والإثمار القابضة 11.3%، وشعاع كابيتال 8.7%، وزاد مصرف عجمان 5.8%، ووطنية إنترناشيونال 4.6%، وتاكسي دبي 4.2%، وإمباور 4%، وجي إف إتش المالية 3.9%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع جاوزت 328.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 149.9 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 140.1 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 77.46 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 511.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 434.45 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.35% إلى مستوى 9791.16 نقطة خلال أسبوع، ليربح السوق نحو 23 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.12 مليار درهم في أسبوع، تلاه «كيو القابضة» جاذباً 640.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 553.9 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 16.7%، وجلفار 15.4%، وأبوظبي الأول 10.2%، ورابكو للاستثمار 9.9%، ورأس الخيمة العقارية 8.6%، وزاد بنك أم القيوين الوطني 8.6%، والاتحاد للتامين 6.1%، وأدنوك للغاز 5.8%، وكيو القابضة 5.8%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 4.9%.

وعلى مستوى الأداء اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4104.11 نقاط متراجعاً 0.34%، في أمس.

وقاد سهم «بي أتش أم كابيتال» ارتفاعات 12 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 8.5%، كما صعدت أسهم وطنية إنترناشيونال 6.16%، وأرامكس 1.4%، وتعاونية الاتحاد 1.2%، وإمباور 1.1%.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9791.16 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.54%.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، جلفار 12%، وإي سفن 7.5%، والاتحاد للتأمين 6.1%، ومجموعة أرام 5.9%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز