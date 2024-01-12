انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت تماماً في قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) المزودة للإنترنت والهاتف، اليوم، انقطاع جميع خدمات الاتصال تماماً في قطاع غزة في اليوم الثامن والتسعين للحرب.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الهاتف الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر، حماكم الله وحمى بلادنا».

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