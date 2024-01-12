انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت تماماً في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) المزودة للإنترنت والهاتف، اليوم، انقطاع جميع خدمات الاتصال تماماً في قطاع غزة في اليوم الثامن والتسعين للحرب.
وقالت الشركة، في بيان مقتضب: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الهاتف الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر، حماكم الله وحمى بلادنا».
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