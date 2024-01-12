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انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت تماماً في قطاع غزة

1/12/2024 10:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) المزودة للإنترنت والهاتف، اليوم، انقطاع جميع خدمات الاتصال تماماً في قطاع غزة في اليوم الثامن والتسعين للحرب.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الهاتف الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر، حماكم الله وحمى بلادنا».

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