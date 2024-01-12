الأمراض المعدية تجتاح غزة وسط نقص حاد في الأدوية

MENAFN - Khaberni) خبرني -“أصبحت أبسط أمنياتي أن استحم وأنظف نفسي وأغير ملابسي ولو لمرة واحدة”. هكذا بدأ معاوية، وهو اسم مستعار لنازح في مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة، حديثه لبي بي سي.

يضطر معاوية إلى الوقوف في طابور لست أو سبع ساعات لملء غالون مياه من المستشفى التي تبعد 10 كيلومترات عن مكان نزوحه.

ويقول:“استخدام الحمام داخل المستشفى والمدرسة يكون بالدور، ويستغرق الأمر من خمس إلى ست ساعات لكي يأتي دورك”.

وبنى معاوية حماما صغيرا من الخيش لأبنائه، موضحا أنه وجد مدخل عمارة بأحد الشوارع، فجمع بعض الاقمشة وأغلق مكانا صغيرا.

ويضيف: أنا أحمي أبنائي وأوفر الوقت والجهد لجلب المياه والسير بها لمسافة طويلة إلى حمام المستشفى أو المدرسة.

لم يختلف كلام معاوية كثيرا عن هدايت، وهو اسم مستعار لسيدة نزحت من مخيم المغازي إلى رفح.

وتقول لبي بي سي إن هناك انتشاراً للإسهال والنزلات المعوية وأمراض جلدية كالجدري وانتشار القمل والإنفلوانزا.

وتضيف:“هذه الحرب قضت علينا. لقد مررنا بتجارب لم نرها من قبل في حياتنا. حياتنا أصبحت عبارة عن مشقة”.





**“الناس هنا تقضي حاجاتها في الشوارع”

ويقول تيمور، وهو اسم مستعار لنازح في مخيم دير البلح، لبي بي سي إن” درجة حرارته، منذ يومين، كانت 40 درجة مئوية”، لكنه تحسن بعدما حصل على حقنة.

ويرجع سبب إصابته وإصابة الكثيرين من سكان المخيم بنزلات البرد إلى هبوط درجة حرارة الجو، قائلاً“عندما نتوضأ خارج الخيام يكون الجو بادراً للغاية”.

ويضيف:“الناس هنا تقضي حاجاتها في الشوارع، والرائحة كريهة جداً. نحن قريبون من البحر وغالبا ما نذهب إليه لنغتسل فيه”.





** تسجيل قرابة 26 ألف حالة جرب و3600 حالة تقمّل

وقال الدكتور موسى عابد، مدير عام الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة، لبي بي سي إن من أبرز الأمراض المعدية المنتشرة في القطاع بين النازحين في مدينة رفح هي أمراض الإسهال.

وأضاف أنه، منذ بداية الحرب، سُجلت 14 ألف حالة إسهال، وما يقارب 480 ألف حالة لأمراض الجهاز التنفسي.

وتابع:“سجلنا أيضاً قرابة 26 ألف حالة إصابة بمرض الجرب. أنا متأكد أن هناك عددا أكبر بكثير من هذا الرقم لم يأت إلى مراكز الإيواء لتلقي الخدمة الصحة”.

كما أن هناك 3600 ألف حالة إصابة بالتقمّل.

وأرجع الدكتور موسى عابد انتشار مرض الجرب إلى نقص المياه“وانعدام النظافة الشخصية والازدحام الشديد، بعدما نزح ما يقرب من مليون ونصف المليون نسمة من شمال ووسط غزة وخان يونس إلى رفح”.





** شحّ الأدوية

ووفقا للدكتور موسى عابد، تتفاقم معاناة النازحين في ظل شح المراكز الصحية، إذ أن“هناك مركزين فقط لوزارة الصحة في مراكز الإيواء، وهو ما لا يكفي لهذا العدد الكبير من النازحين. بشكل عام يمكن القول إن الخدمة الصحية غير متاحة للمواطن الفلسطيني”.

ويضيف:“يأتي العديد من الشاحنات عبر معبر رفح، لكن الأدوية التي نستلمها تكفي فقط لـ 20 في المئة من احتياجاتنا في هذه الظروف، فأدوية الرعاية الصحية الأولية شحيحة للغاية، وخاصة أدوية الجرب والتقمّل والجهاز التنفسي والإسهال”.

كما أن هناك أمراضاً لم تُشخص بسبب عدم توفر الفحوصات المخبرية.

وقد تواصلت وزارة الصحة في غزة مع بعض المؤسسات الأممية لتوفير الأدوية، وتم توفير بعضها“في حدود الحد الأدنى”، بحسب الدكتور موسى عابد.

ويقول الدكتور عادل إنه ناشد جميع المؤسسات الإغاثية بدعم القطاع الصحي وإدخال التطعيمات والأدوية والأجهزة الطبية بكميات كبيرة وبشكل عاجل إلى غزة.