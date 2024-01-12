والدة مبابي: أخبرته أنني لن أعمل معه إذا لم يتبرع بـ 30% من راتبه

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- Khaberni) خبرني - قالت فايزة العماري، والده نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي ووكيلة أعماله إنها طلبت من نجلها التبرع بـ 30% من راتبه لصالح مؤسسة خيرية تحمل اسمه.
وأضافت العماري، في تصريحات لصحيفة "Le Parisien" الفرنسية:"كنت أتفاوض معه على التبرع بنسبة تتراوح بين 30% و50% من راتبه لصالح هذه المؤسسة".
وتابعت وكيلة مبابي:"قلت له إنني سأترك العمل معه وأذهب لقضاء وقتي في المالديف إذا لم يتبرع بنسبة لا تقل عن 30% من راتبه".
يذكر أن مبابي قد أسس مؤسسة خيرية تحمل اسم "مُلهم بواسطة كيليان مبابي"؛ لمساعدة 98 طفلاً (49 صبي و49 فتاة) على تحقيق أحلامهم.
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