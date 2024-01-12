والدة مبابي: أخبرته أنني لن أعمل معه إذا لم يتبرع بـ 30% من راتبه

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت فايزة العماري، والده نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي ووكيلة أعماله إنها طلبت من نجلها التبرع بـ 30% من راتبه لصالح مؤسسة خيرية تحمل اسمه.

وأضافت العماري، في تصريحات لصحيفة "Le Parisien" الفرنسية:"كنت أتفاوض معه على التبرع بنسبة تتراوح بين 30% و50% من راتبه لصالح هذه المؤسسة".

وتابعت وكيلة مبابي:"قلت له إنني سأترك العمل معه وأذهب لقضاء وقتي في المالديف إذا لم يتبرع بنسبة لا تقل عن 30% من راتبه".

يذكر أن مبابي قد أسس مؤسسة خيرية تحمل اسم "مُلهم بواسطة كيليان مبابي"؛ لمساعدة 98 طفلاً (49 صبي و49 فتاة) على تحقيق أحلامهم.