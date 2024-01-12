41 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة في الاردن خلال 2023

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي 6.71 ملايين شيك، وبقيمة بلغت 40.99 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك)

ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال كانون الأول الماضي بنسبة 19.1%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 21.8 ألف شيك، مقارنة مع 18.3 ألف شيك في تشرين الثاني، وفقا للمملكة.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر كانون الأول الماضي 164 مليون دينار، مقابل 130 مليون دينار في تشرين الثاني من العام ذاته 2023، وبارتفاع بلغت نسبته 26.2.

وأضافت الإحصائيات أن 15.286 شيك مرتجع بقيمة 118.7 مليون دينار أردني في كانون الأول كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 6.5 آلاف شيك بقيمة 44.9 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 72.5% مقابل 27.5% لأسباب تقنية.

وخلال كانون الأول الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 577 ألف شيك، مقارنة مع 567 ألف شيك في تشرين الثاني الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 1.8%.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر كانون الأول الماضي 4.44 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.2 مليار دينار في تشرين الثاني من العام ذاته 2023، وبارتفاع بلغت نسبته 38.8%.