41 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة في الاردن خلال 2023

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- Khaberni) خبرني - بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي 6.71 ملايين شيك، وبقيمة بلغت 40.99 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك)
ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال كانون الأول الماضي بنسبة 19.1%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 21.8 ألف شيك، مقارنة مع 18.3 ألف شيك في تشرين الثاني، وفقا للمملكة.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر كانون الأول الماضي 164 مليون دينار، مقابل 130 مليون دينار في تشرين الثاني من العام ذاته 2023، وبارتفاع بلغت نسبته 26.2.
وأضافت الإحصائيات أن 15.286 شيك مرتجع بقيمة 118.7 مليون دينار أردني في كانون الأول كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 6.5 آلاف شيك بقيمة 44.9 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 72.5% مقابل 27.5% لأسباب تقنية.
وخلال كانون الأول الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 577 ألف شيك، مقارنة مع 567 ألف شيك في تشرين الثاني الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 1.8%.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر كانون الأول الماضي 4.44 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.2 مليار دينار في تشرين الثاني من العام ذاته 2023، وبارتفاع بلغت نسبته 38.8%.
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