نقلة نوعية تحققها Jordan100 في الإستثمار والمنشآت الصديقة للبيئة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
تحول استثماري هام قامت به شركة Jordan 100 بتوسيع مصانعها على مساحة تقدر بحوالي 5 دونمات، باستثمارات تبلغ قيمتها 20 مليون دينار وجاءت هذه الخطوة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الأسواق المحلية والعربية والعالمية.
وتعد شركة Jordan 100الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وقد ارتكزت بنية المشاريع التي تنفذها بالاعتماد على مبانٍ جديدة مسبقة الصنع وثابتة، مما ساهم في تحقيق سرعة في الإنجاز وتقليل التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة 1010for Tourism &Hotels مشاريع تنفذها في قطاع الفنادق، المطاعم، والشاليهات، بإستثمارات محلية وعربية وعالمية. تتميز Jordan 100بتقديم مجموعة متنوعة من الحلول في مجال بناء المباني الخدمية، حيث تركز جهودها على إنتاج منتجات خاصة تلبي احتياجات المشاريع الخدمية والتنموية، خصوصاً في مجال تطوير المواقع السياحية وتقديم خدمات السياحة. تعتمد الشركة على مبانٍ جاهزة صديقة للبيئة، ذات تكلفة منخفضة، وتتميز بعمر افتراضي يصل إلى 50 عاما. تحمل منتجات الشركة شهادات الجودة وتتوافق مع المواصفات العالمية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير المحافظة على البيئة. كما أن هذه المباني المعدنية تستخدم المواد الخشبية والاسمنتية والفايبر.وتتميز التصاميم بأناقة تجمع بين الحداثة والتراث الثقافي والهوية البصرية للمواقع السياحية والأثرية والطبيعية.
تتنوع استخدامات هذه المباني بين توفير الخدمات السياحية، إلى الشاليهات، والفنادق، والأسواق التجارية، والمطاعم. يعكس هذا النهج رؤية الشركة في تحسين وتطوير منظومة السياحة والمواقع السياحية، وتقديم خدمات مميزة للسياحة الوافدة والمحلية .
تأتي هذه الخطوة استجابةً لرسائل الملكية في قطاع السياحة وترجمة للرؤى الملكية السامية والاهتمام الملكي، وتنفيذا رؤية التحديث الاقتصادي, إذ تعكس هذه المبادرة التزام الشركة بتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الوطنية. وتفخر100Jordan بحصولها على شهادات الجودة العالمية، مما يؤكد تفردها في إنتاج هياكل فولاذية ومبانٍ جاهزة ذات جودة عالية. تعكس هذه المنتجات الريادة في مجال البنية التحتية، حيث تتميز بصفاتها الصديقة للبيئية ، والتصاميم المبتكرة التي تجمع بين الحداثة والتراث الثقافي.
تتسم فكرة هذه المنتجات بالتوجه نحو تحقيق أهداف متعددة، بدءًا من دعم مشاريع التطوير والتحديث وصولاً إلى تحقيق التوازن مع البيئة وتوفير الخدمات والمساهمة في تفعيل المجتمع المحلي. تعتمد الشركة على تخصص التصاميم وتكنولوجيا البناء الحديثة لتقديم حلول مستدامة وفعالة من حيث التكلفة.
وتتوجه هذه المنتجات نحو الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية المحلية وجذب السياحة وتحفيز التوظيف المحلي. تُعَدُّ هذه الخطوة استجابةً حيوية لرسائل الدعم الملكية في قطاع السياحة وتجسيدًا للرؤى الملكية السامية لتعزيز التحديث الاقتصادي. بالتالي، تمثل منتجات جسراً نحو تحقيق التنمية المستدامة والابتكار في مجال البنية التحتية السياحية
MENAFN12012024000151011027ID1107713867
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.