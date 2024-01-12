نقلة نوعية تحققها Jordan100 في الإستثمار والمنشآت الصديقة للبيئة

MENAFN - Khaberni) خبرني -تحول استثماري هام قامت به شركة Jordan 100 بتوسيع مصانعها على مساحة تقدر بحوالي 5 دونمات، باستثمارات تبلغ قيمتها 20 مليون دينار وجاءت هذه الخطوة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الأسواق المحلية والعربية والعالمية.

وتعد شركة Jordan 100الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وقد ارتكزت بنية المشاريع التي تنفذها بالاعتماد على مبانٍ جديدة مسبقة الصنع وثابتة، مما ساهم في تحقيق سرعة في الإنجاز وتقليل التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة 1010for Tourism &Hotels مشاريع تنفذها في قطاع الفنادق، المطاعم، والشاليهات، بإستثمارات محلية وعربية وعالمية. تتميز Jordan 100بتقديم مجموعة متنوعة من الحلول في مجال بناء المباني الخدمية، حيث تركز جهودها على إنتاج منتجات خاصة تلبي احتياجات المشاريع الخدمية والتنموية، خصوصاً في مجال تطوير المواقع السياحية وتقديم خدمات السياحة. تعتمد الشركة على مبانٍ جاهزة صديقة للبيئة، ذات تكلفة منخفضة، وتتميز بعمر افتراضي يصل إلى 50 عاما. تحمل منتجات الشركة شهادات الجودة وتتوافق مع المواصفات العالمية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير المحافظة على البيئة. كما أن هذه المباني المعدنية تستخدم المواد الخشبية والاسمنتية والفايبر.وتتميز التصاميم بأناقة تجمع بين الحداثة والتراث الثقافي والهوية البصرية للمواقع السياحية والأثرية والطبيعية.

تتنوع استخدامات هذه المباني بين توفير الخدمات السياحية، إلى الشاليهات، والفنادق، والأسواق التجارية، والمطاعم. يعكس هذا النهج رؤية الشركة في تحسين وتطوير منظومة السياحة والمواقع السياحية، وتقديم خدمات مميزة للسياحة الوافدة والمحلية .

تأتي هذه الخطوة استجابةً لرسائل الملكية في قطاع السياحة وترجمة للرؤى الملكية السامية والاهتمام الملكي، وتنفيذا رؤية التحديث الاقتصادي, إذ تعكس هذه المبادرة التزام الشركة بتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الوطنية. وتفخر100Jordan بحصولها على شهادات الجودة العالمية، مما يؤكد تفردها في إنتاج هياكل فولاذية ومبانٍ جاهزة ذات جودة عالية. تعكس هذه المنتجات الريادة في مجال البنية التحتية، حيث تتميز بصفاتها الصديقة للبيئية ، والتصاميم المبتكرة التي تجمع بين الحداثة والتراث الثقافي.

تتسم فكرة هذه المنتجات بالتوجه نحو تحقيق أهداف متعددة، بدءًا من دعم مشاريع التطوير والتحديث وصولاً إلى تحقيق التوازن مع البيئة وتوفير الخدمات والمساهمة في تفعيل المجتمع المحلي. تعتمد الشركة على تخصص التصاميم وتكنولوجيا البناء الحديثة لتقديم حلول مستدامة وفعالة من حيث التكلفة.

وتتوجه هذه المنتجات نحو الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية المحلية وجذب السياحة وتحفيز التوظيف المحلي. تُعَدُّ هذه الخطوة استجابةً حيوية لرسائل الدعم الملكية في قطاع السياحة وتجسيدًا للرؤى الملكية السامية لتعزيز التحديث الاقتصادي. بالتالي، تمثل منتجات جسراً نحو تحقيق التنمية المستدامة والابتكار في مجال البنية التحتية السياحية