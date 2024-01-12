البحريني جعفر يتصدر قائمة أكبر الحراس العرب سنا في كأس آسيا والسوري مكسيم الأصغر

يتصدر حارس مرمى منتخب البحرين سيد جعفر قائمة أكبر حراس المرمى سنا المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، والتي تنطلق اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا من بينهم 10 منتخبات عربية.

ويأتي الحارس البحريني في الصدارة بعمر 38 عاما، يليه كل من علي خصيف حارس المنتخب الوطني، وطه موسى حارس مرمى منتخب سوريا بـ 36 عاما لكل لاعب، فيما يعد السوري مكسيم صراف الأقل عمرا بين الحراس العرب المشاركين في البطولة، اذ يبلغ 18 عاما، يليه حارس المنتخب الوطني خالد توحيد“19 عاما”.

وطبقا لترتيب المنتخبات في مجموعات البطولة، يبلغ عمر حراس المنتخب القطري“بالأولى”، سعيد الشيب“33 عاما”، ومشعل برشم“25 عاما”، وصلاح زكريا“24 عاما”.

وبالمجموعة ذاتها منتخب لبنان ويضم كلا من الحراس، مهدي خليل“32 عاما”، ومصطفى مطر“28 عاما”، وعلي السبع“29 عاما”.

وبالمجموعة الثانية، منتخب سوريا، ويضم كلا من الحراس إبراهيم عالمة“32 عاما”، وطه موسى“36 عاما”، ومكسيم صراف“18 عاما”، وأحمد مدنية“34 عاما”.

وفي المجموعة الثالثة، منتخب الإمارات ويضم، كل من الحراس، خالد عيسى“34 عاما”، وعلي خصيف“36 عاما”، وخالد توحيد“19 عاما”.

وكذلك منتخب فلسطين يضم كلا من الحراس، عمرو قدورة“29 عاما”، ورامي حمادة“29 عاما”، ونعيم أبوعكر“28 عاما”.

وبالمجموعة الرابعة، منتخب العراق ويضم كلا من الحراس، فهد طالب“29 عاما”، وجلال حسن“32 عاما”، وأحمد باسل“27 عاما”.

وبالمجموعة الخامسة كل من منتخب الأردن، ويضم الحراس، يزيد أبو ليلي“31 عاما”، وعبدالله الفاخوري“23 عاما”، وأحمد جعيدي“22 عاما”.

ومنتخب البحرين ويضم كلا من الحراس، عبد الكريم الفردان“31 عاما”، وسيد جعفر“38 عاما”، وإبراهيم لطف الله“31 عاما”.

والمجموعة السادسة منتخب السعودية ويضم كلا من الحراس، نواف العقيدي“23 عاما”، وراغد نجار“27 عاما”، وأحمد الكسار“32 عاما”.

وبالمجموعة ذاتها منتخب عمان ويضم كلا من الحراس إبراهيم المخيني“26 عاما”، وأحمد الرواحي“29 عاما”، وفايز الرشيدي“35 عاما”.

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