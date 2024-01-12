الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع وصول مساعدات لشمال قطاع غزة

أكد مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة اليوم الجمعة أن الهجمات الإسرائيلية الأحدث على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 151 على الأقل بينهم 11 في منزل واحد كما اتهم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إسرائيل بعرقلة جهود إرسال مساعدات إلى شمال القطاع.

وأفاد سكان باستمرار القصف جوا وبرا من إسرائيل على مناطق مختلفة من القطاع. وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة للحد من عدد الضحايا المدنيين في حربها ضد مسلحي حركة

(حماس) الذين نفذوا هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر .

وتقول الحكومة الإسرائيلية إنها تبذل جهدا لحماية المدنيين وتتهم حماس باستخدامهم دروعا بشرية وإساءة استغلال المساعدات وهي اتهامات تنفيها الحركة.

وذكر مسؤولو الصحة في غزة أن 11 شخصا قتلوا في ضربة جوية واحدة عند الفجر تقريبا على منزل في دير البلح مملوك لعائلة فياض وهو اسم معروف في المدينة.

وقالت إسرائيل إنها لا تستطيع التعليق دون مزيد من التفاصيل، مؤكدة في وقت سابق أن قواتها قتلت عشرات المسلحين في منطقة المغازي القريبة وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي أن مقاتليهما استهدفوا دبابات وجرافات إسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات في عدة مناطق.

وقال مسعفون فلسطينيون إن فلسطينيا آخر قتل وأصيب عدد آخر في ضربة إسرائيلية استهدفت مجموعة على طريق رئيسي بين المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

ومنذ بدء العام الجديد، أعلنت إسرائيل عن مرحلة جديدة في الحرب، قائلة إنها ستبدأ في سحب قواتها من النصف الشمالي من قطاع غزة حيث انتشرت بعد ثلاثة أسابيع من هجوم مسلحين على جنوب إسرائيل.

واستمر القتال في مناطق وأوقات متفرقة في شمال القطاع واحتدم في المناطق الجنوبية حيث وسعت إسرائيل حملتها البرية للقضاء على المسلحين الشهر الماضي وحيث نزحت الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة بناء على أوامر إسرائيلية.

يستعصي على الفهم

قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية تعرقل جهوده لمساعدة الأشخاص الذين بقوا في شمال القطاع خشية أن يستولي مسلحون على الإمدادات.

وأكد أندريا دي دومينيكو رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "نواجه رفضا ممنهجا من الجانب الإسرائيلي لجهودنا للوصول إلى هناك".

وأضاف "على وجه الخصوص، كان الرفض منهجيا للغاية فيما يتعلق بالسماح لنا بدعم المستشفيات وهو أمر يصل إلى مستوى من اللاإنسانية، بالنسبة لي، يستعصي على الفهم".

وتقول إسرائيل إنها لا تمنع المساعدات وتلقي بمسؤولية هذا التعطيل على ما تقول إنه قصور لوجستي لدى الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى. ويقول مسؤولو إغاثة إن سكان قطاع غزة على وشك المجاعة ويعانون من الأمراض الناجمة عن نقص المياه العذبة والصرف الصحي بسبب القصف واسع النطاق.

ومع عودة الدبابات الإسرائيلية للانتشار في بعض المناطق يكتشف السكان تبعات وآثار القصف. ففي البريج، حيث تتركز عمليات برية إسرائيلية في وسط قطاع غزة، أظهرت صور نشرها صحفي محلي الدمار الذي لحق باستاد رئيسي هناك.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة في وقت سابق إن ضربة جوية إسرائيلية خلال الليل على ضاحية صبرا بمدينة غزة في شمال القطاع أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة العشرات. وقالت خدمة الطوارئ المدنية إن النيران الإسرائيلية المكثفة أعاقت جهود الوصول إليهم.





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