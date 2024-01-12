150 مليار يورو حجم السياحة المُيسّرة العالمية سنوياً

أكد المشاركون في مؤتمر السياحة الميسرة الذي عقد على مدار يومي 11 و12 يناير في دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن حجم الفرص الضائعة في الاقتصاد العالمي نتيجة عدم تمكين هذه الفئة المهمة من التنقل والسفر عبر الحدود بلغ 142 مليار يورو العام الماضي، مطالبين بضرورة توفير حقوق التنقل السلس لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددين على أهمية أن تضع المدن والوجهات السياحية استراتيجيات تراعي احتياجات ومتطلبات هذه الفئة.

وأشاد المشاركون بتوجه الإمارات لتكون أفضل وجهة سياحية صديقة لذوي الإعاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، ضمن خطتها لتكون أفضل وجهة سياحية في العالم.

وثمنوا دور اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» لتوفير حلول مستدامة للمسافرين من ذوي الإعاقة، وتنظيمه ورشة عمل لتحسين خدمات النقل الجوي للمسافرين ذوي الإعاقة.

بينما بلغ عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط الذين يتوقون لزيارة الوجهات السياحية الصديقة نحو 50 مليون شخص، بحسب إحصاءات 2023.

وقدر الخبراء عدد ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم بنحو 1.3 مليار نسمة، متوقعين أن تتجاوز قيمة السياحة الميسرة العالمية حاجز 150 مليار يورو سنوياً.

وشددوا على أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في عملية التخطيط والبناء للمنشآت السياحية، لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل فعال. ودعا المؤتمر إلى تعزيز خطط التطوير المستدام في المطارات، والناقلات، والفنادق، والمتاحف، ومراكز التسوق، والشواطئ لجعلها أكثر صداقة لذوي الإعاقة.

وأبرز المؤتمر ضرورة تطبيق مفهوم الرحلة الشاملة لتحقيق سياحة سلسة لذوي الإعاقة، بدءاً من لحظة التفكير بالسفر وحتى العودة إلى الوطن. وتم التأكيد على ضرورة توفر المعلومات بسهولة في المواقع الرئيسية مثل المطارات والفنادق، لتسهيل تجربة السفر لذوي الإعاقة، مع العمل على تحسين هذه الخدمات بشكل مستمر.

توصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إلى إنشاء مجالس استشارية وتطوير خطوات عملية، والعمل المشترك بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركات الطيران، والمطارات، ومقدمو الخدمات، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الخدمات، وخلق التآزر من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة واستخدام الأدوات الفعالة.

وخلال الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي للسياحة المُيسّرة، قدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» توصيات حول تحسين خدمات المساعدة في التنقل، مؤكداً أهمية التواصل الفعال، والتنسيق المشترك، والاستخدام الدقيق للرموز. وناقشت ورشة العمل كيفية التغلب على تحديات مثل عدم الإخطار المسبق بالخدمات واستخدام المساعدة على الكراسي المتحركة كحل شامل، مع تقديم اقتراحات لخدمة أفضل للعملاء، بمن في ذلك الركاب غير المعاقين الذين يحتاجون المساعدة.

وضمت الورشة متحدثين بارزين مثل موزة سعيد الرميحي من دناتا، ومارك دي لورنتيس من هيئة الطيران المدني الإيطالية، وهلال كهرمان من مطار IGA بإسطنبول، وكزافييه ماسكاريل من الخطوط الجوية البريطانية، وكونور هالبين من PRMAssist بأيرلندا. وتولت ليندا ريستانيو من اتحاد النقل الجوي الدولي إدارة الورشة.

وتضمنت التوصيات عدة محاور، أهمها: فهم احتياجات العملاء الفردية، مثل الأشخاص المكفوفين الذين قد لا يحتاجون إلى كرسي متحرك، أو كبار السن الذين يحتاجون إلى دعم التنقل، وتحليل اللوائح الحالية واستخدام الكرسي المتحرك كحل شامل، وتقديم حلول متنوعة بدلاً من الاعتماد على حل واحد يناسب الجميع.

جهود مثمرة

وجه غسان سليمان، الأمين العام للمؤتمر، الشكر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على رعايته الكريمة للمؤتمر. وشكر جميع الشركاء والمشاركين والمتحدثين على تفاعلهم البنّاء وحرصهم على التعاون من أجل الخروج بأفكار ومقترحات مبتكرة من شأنها أن تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر حيوية وابتكاراً لقطاع السياحة الميسرة في المنطقة والعالم.

وقال غسان سليمان: «يحتاج قطاع السياحة أكثر من أي وقت مضى إلى تضافر الجهود بين مختلف الأطراف ذات المصلحة المشتركة من أجل تبني مفهوم السياحة الشاملة التي تلبي تطلعات الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ لحظة تفكيرهم في الانطلاق في رحلة سياحية، حتى لحظة وصولهم إلى الداخل، وأنا على ثقة بأننا سوف نشهد نتائج مثمرة في المستقبل القريب لمثل هذه المبادرات».

دبي أرض العجائب

أكد جيف ستراغان، مدير تطوير الأعمال بكلية دبي للسياحة، أن دبي تعتبر وجهة فريدة من نوعها، وهي تشق طريقها لتصبح أرض العجائب بالنسبة للسياح ذوي الإعاقة، حيث تنفق في سبيل ذلك أموالاً ضخمة لجعل المدينة أكثر الأماكن إتاحة في العالم من خلال جعل كافة مرافقها ومعالمها السياحية في متناول الجميع، كما أن أجندة دبي الاقتصادية تسعى إلى جعلها المدينة الأفضل للسياحة والعمل.

وقال إن استطلاعات الرأي الأخيرة اختارتها كأفضل الوجهات السياحية في 2024 بفضل الأمان والبنية التحتية، حيث استقبلت 15.7 مليون سائح في 2023، وهو الرقم الأعلى منذ 2019، كما أنها استطاعت التحول لتكون صديقة بنسب كبيرة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، إضافة إلى أن كل الفنادق والمرافق السياحية في دبي أصبحت صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتجعلها الأولى إقليمياً الأفضل في توفير المعايير الخاصة بالسياحة الميسرة، والخدمات المتعلقة بها.

تعزيز السياسات الاستراتيجية

أشار إيغور ستيفانوفيتش، المنسق الفني، إدارة الأخلاقيات والثقافة والمسؤولية الاجتماعية بمنظمة السياحة العالمية، المتخصص في سياحة ذوي الإعاقة، بإسبانيا، إلى أن إدارات السياحة الوطنية ومنظمات إدارة الوجهات السياحية يمكنها تعزيز سياساتها واستراتيجياتها السياحية على صعيد الإتاحة وعدم الاقتصار على استكمال الالتزامات التشريعية، بل باستخدام المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية ورعاية عمل صناعة السياحة، بحيث يُنظر إلى الإتاحة على أنها ميزة تنافسية ومنفعة عامة. وسلط الضوء على جهود منظمة السياحة العالمية الأخيرة للتعامل مع تجارب السياحة الثقافية والسياحة القائمة على الطبيعة، التي تستهدف مجموعة سكانية أوسع من المستخدمين النهائيين.

وقال ستيفانوفيتش إن دبي استطاعت إدماج السياحة الميسرة في استراتيجيتها، فنجد أن مراكز التسوق تحرص على تطبيق كافة المعايير الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف احتياجاتهم، موضحاً أن هذا يتطلب التركيز على خصوصية كل حالة وتوفير الحلول المناسبة في كافة المدن المعروفة وفق المعايير السياحية العالمية المعتمدة، مثل الآيزو القياسي 21902 للسياحة الميسرة الذي يجب تطبيقه على كافة البنى التحتية والخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية، ففي البرتغال والأرجنتين على سبيل المثال لا تعطي الحكومة الدعم للمنشآت السياحية من دون تطبيق هذا المعيار.



اليونسكو والسياحة المستدامة

أوضح صلاح زكي خالد، مدير مكتب اليونسكو في الدوحة لدول الخليج واليمن، ممثل اليونسكو في البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة واليمن، أن مواقع التراث الطبيعي والثقافي أصبحت الآن مكونات رئيسية للأصول السياحية في العالم. وتعتبر مواقع التراث الطبيعي والثقافي، بما في ذلك المناظر الطبيعية الخلابة والمدن التاريخية التي تم تنشيطها، أصولاً سياحية ثمينة تميز الوجهة. وهناك طلب متزايد على السياحة القائمة على الطبيعة، إلى جانب زيارات المواقع التراثية أو المعالم الثقافية والتاريخية.

وأضاف: قامت اليونسكو منذ 1972 باعتبار 1199 موقعاً كجزء من التراث العالمي في 195 دولة، بينما اعتبرت اليونسكو 56 موقعاً أثرياً كمواقع تقع بدائرة الخطر حول العالم، إلا أن هناك الكثير يمكن عمله في الحفاظ على تراثنا العالمي المدرج على قائمة اليونسكو، التي تشمل مواقع ثقافية وطبيعية ومختلطة.

وأوضح أن برنامج اليونسكو للتراث العالمي والسياحة المستدامة يمثل نهجاً جديداً يعتمد على الحوار والتعاون بين أصحاب المصلحة، حيث يتم دمج التخطيط للسياحة وإدارة التراث على مستوى الوجهة، ويتم تقييم الأصول الطبيعية والثقافية وحمايتها، وتطوير السياحة المناسبة.

وأوضح أن السياحة الثقافية تعد من أكبر أسواق السياحة العالمية وأسرعها نمواً. يتم استخدام الثقافة والصناعات الإبداعية بشكل متزايد للترويج للوجهات وتعزيز قدرتها التنافسية وجاذبيتها.

وتسعى اليونسكو إلى إنشاء شبكات من أصحاب المصلحة الرئيسيين لتنسيق إدارة الوجهات والتسويق المرتبط بطرق التراث المختلفة لتعزيز وتنسيق التجارب الفريدة عالية الجودة المستندة إلى التراث المعترف به من قبل اليونسكو، والهدف هو تعزيز التنمية المستدامة على أساس القيم التراثية وخلق قيمة سياحية مضافة للمواقع.

السياحة أكثر إتاحة

قال إيفان هول، الرئيس التنفيذي، مجلس السياحة في أستراليا الغربية: إن السفر يمكن أن يكون تجربة صعبة بالنسبة للضيوف ذوي الإعاقة، حيث يحتاج هؤلاء للتأكد من أن أماكن إقامتهم وأنشطتهم وتجاربهم تلبي المتطلبات الفريدة ذات الصلة بإعاقتهم؛ إذ يسعى مجلس السياحة في غرب أستراليا إلى إزالة هذا الحاجز من خلال تشجيع الشركات السياحية على تطوير دليل عبر الإنترنت يزود الزائرين بمعلومات محددة ومفصلة حول إمكانية الوصول إلى الأعمال التجارية، نظراً لأهمية توفير معلومات مفصلة للضيوف ذوي الاحتياجات المتعلقة بالإعاقة، ودور شركات السياحة في تلبية معايير الإتاحة والحصول على الاعتماد، وكيفية الترويج.



إمكانات نمو عالمية عالية

أكدت ترينيداد دومينغيث فيال، الأستاذة في جامعة فيغو الإسبانية، أن سوق سفر ذوي الإعاقة لم يستثمر بشكل مناسب على الرغم من إنفاق البالغين ذوي الإعاقة وحدهم 58.7 مليار دولار أمريكي على سفرهم. ويمكن لأوروبا وحدها أن تحصل على إيرادات محتملة تبلغ 88.6 مليار يورو بحلول العام 2025، حيث يمكن أن يأتي أكثر من 17 مليار دولار أمريكي سنوياً من سفرهم إلى الولايات المتحدة.

وتحتاج عملية إتاحة كافة المرافق والمنتجات والخدمات السياحية إلى إصلاح شامل، حيث تظهر البيانات الجديدة أن سوق السفر الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة بات له تأثير اقتصادي على صناعة السفر أكبر من أي وقت مضى. وتبلغ الفرص الضائعة للاقتصاد العالمي وأسواق السياحة 142 مليار يورو سنوياً.

ولفتت إلى عزوف الأشخاص ذوي الإعاقة عن السفر بالنظر إلى عدم توفر الخدمات والتسهيلات المناسبة لهم في عدة مدن حول العالم. وسيساعد تعزيز الإتاحة على توسيع سوق السياحة وتحسين حصتها في السوق، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة أعداد السياح، وتحسين نوعية الحياة بشكل عام.



التنقل الحر حق للجميع

وقال لويس فيليبي دي أوليفيرا، المدير العام لمجلس المطارات الدولي: «ليس هناك نقاش.. الوصول إلى وسائل النقل هو حق لجميع الناس».

وأضاف: «باعتبارها صوت مطارات العالم، يلتزم مجلس المطارات الدولي ACI World بتطوير نظام نقل جوي شامل ويسهل الوصول إليه. ونحن نتعاون بشكل وثيق مع المطارات الأعضاء في المجلس والشركاء الدوليين والمجموعات العاملة على تسهيل الوصول والحركة لتسخير الموارد وتطبيق أفضل الممارسات التي تساعد المطارات وتوجهها نحو تقليل العوائق التي تحول دون تحقيق إمكانية الوصول. لقد أدركت المطارات في جميع أنحاء العالم التزامها وأظهرته، ليس أقله من خلال برنامج اعتماد تحسين إمكانية الوصول التابع لمجلس المطارات الدولي (ACI)، وهو برنامج التقييم/الاعتماد الدولي الوحيد المخصص لإمكانية وصول الركاب ذوي الإعاقة إلى المطار».

سياحة مستدامة وميسرة

استعرضت دانييالا باس، الرئيس والمؤسس، مؤسسة دي بي ساستينابيليتي ادفيزوري بوتيك الدولية، والمدير السابق لشعبة التنمية الاجتماعية الشاملة في الأمم المتحدة، دور المدن والسياحة الميسرة والشاملة في تحسين مستويات المعيشة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أهمية الإحصاءات وتوفير المشورة حول السياسات والمقترحات التي ينبغي أن تأخذها منطقة الشرق الأوسط بعين الاعتبار.

وتطرقت باس إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشددة على الهدف الأول الرامي للقضاء على الفقر، وبشكل خاص على الهدف 11 المتعلق بتوفير مدن ومستوطنات بشرية يسهل الوصول إليها وشاملة، والهدف العاشر الذي يركز على ردم الفجوة في عدم المساواة، والهدف 17 الذي يتعلق بتحقيق الأهداف من خلال الشراكات.

منظمو الرحلات

أوضح فرانشسكو تابيناسي، المدير العام لهيئة الترويج السياحي في توسكانا، إيطاليا، دور منظمي الرحلات السياحية كسفراء لمدنهم وبلدانهم. وكيف يعتبر هذا النهج فرصة مثالية للتواصل بين منظمي الرحلات من مختلف المدن والبلدان للاطلاع على العروض، والخدمات، والمنتجات المتعلقة بحزم الجولات السياحية الموجهة لذوي الإعاقة، وذلك بهدف التواصل والترويج لهذه الجولات في المدن الأصلية لكل منظم، وبناء شراكات مع منظمي الرحلات الآخرين. وتطرق تابيناسي إلى التحديات التي تواجه قطاع سياحة ذوي الإعاقة واستراتيجيات التغلب على هذه التحديات، مقدماً نماذج عملية اتخذتها مقاطعة توسكانا في هذا الجانب.

التكنولوجيا والسياحة الميسرة

ناقش الخبراء الدور الحيوي الذي يلعبه التطور التكنولوجي في تعزيز فرص نمو قطاع السياحة لأصحاب الهمم عالمياً، من خلال تطوير منصات وتطبيقات متكاملة وذكية قادرة على توفير تجربة سهلة وسلسة لشريحة تقدر بنحو 15% من عدد السكان حول العالم.

وقالت هلال كهرمان، رئيس تصميم تجربة المسافرين في مطار إسطنبول بتركيا: إن المطار طور تطبيقات خاصة بذوي الإعاقة منذ لحظة وصولهم للمطار تضمن لكافة الشرائح من الصم والبكم والمكفوفين ومعاقي الحركة إتمام كافة إجراءاتهم بسلاسة وسرعة اعتماداً على أرقى الحلول التكنولوجية، كما أن مطار إسطنبول الدولي يجري كافة التقييمات والمراجعات بشكل دوري للتأكد من سهولة تمتع هذه الشريحة المهمة في المجتمعات بحرية السفر والتنقل.

وأشار هانس بوس، الرئيس التنفيذي، المؤسس شركة ترافيل جينيوس بي تي إي، إلى أن الشركة أطلقت تطبيقاً خاصاً بدولة الإمارات يشجع على السياحة الميسرة، ويوفر كافة المعلومات عن كل المعالم السياحية في دبي، بما فيها مراكز التسوق والحدائق العامة والشواطئ، وأنه يمكن السائح من التخطيط للرحلة المقبلة والتأكد من أن جميع المواقع المختارة هي صديقة لذوي الإعاقة قبل الحجز والدفع.

من جانبه قال أبين روي شودري، المبيعات والعمليات، شركة ديكو سيستم، الهندية، إن الشركة طرحت تطبيقات وحلولاً تراعي المتطلبات المتنوعة للعملاء بدءاً من الموقع الإلكتروني وغيرها من مصادر التطبيقات المفتوحة التي تساعد على تطوير برمجيات تساعد المطورين في تصميم تطبيقات وحلول تسهم في جعل حياة ذوي الإعاقات أكثر سهولة.

وأدار الجلسة إيغور ستيفانوفيتش، المنسق الفني، إدارة الأخلاقيات والثقافة والمسؤولية الاجتماعية، في منظمة السياحة العالمية، المتخصص في سياحة ذوي الإعاقة، بإسبانيا.

مدن سهلة الوصول

في جلسة نقاش مثمرة عُقدت بعنوان «إنشاء مدينة يسهل الوصول إليها»، اجتمع أصحاب المصلحة الرئيسيون في صناعة السياحة معاً لمناقشة دمج إمكانية الوصول في السياحة والتخطيط الحضري. وتبادل المشاركون، بمن في ذلك رامين جيلاني، ودينين كوبر، وستيفانو كوليتا، ومحمود محمود، وجيف ستراشان، وأدار الجلسة باتريك أنطاكي، الأفكار والاستراتيجيات الناجحة لخلق بيئات شاملة للسياحة الميسرة.

وسلطت الجلسة الضوء على الدور الحاسم للتكنولوجيا والهندسة المبتكرة وأهمية فهم الاحتياجات المتنوعة في جعل المدن والوجهات السياحية في متناول الجميع. وركزت المناقشات الرئيسية على التحديات التي تواجهها مناطق العالم المختلفة والحلول التي يتم تنفيذها، مثل الأدوات والتقنيات المتخصصة، والحاجة إلى التحول الثقافي نحو الشمولية.

وشدد رامين جيلاني على ضرورة إيجاد حلول عملية في قطاعي البناء والرعاية الصحية، بينما ناقشت دينين كوبر ضرورة توفير خدمات سفر مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وسلط ستيفانو كوليتا الضوء على النجاح الذي حققته إيطاليا في مجال السياحة الميسرة، في حين ركز محمود محمود على برامج التدخل المبكر. شارك جيف ستراشان التقدم الذي أحرزته دبي لتصبح المدينة الأكثر زيارة وسهولة الوصول إليها.

واتفق المشاركون على أهمية نشر المعلومات واتباع نهج تعاوني يشمل مختلف أصحاب المصلحة، ودعوا إلى إنشاء منصة موحدة لمشاركة الموارد وأفضل الممارسات، مما يضمن أن تصبح السياحة التي يسهل الوصول إليها سائدة.

تمثل هذه اللجنة خطوة مهمة نحو الشمولية العالمية في مجال السياحة، حيث تعرض الالتزام والتقدم من قادة الصناعة. ومن المتوقع أن تحفز الأفكار والاستراتيجيات المشتركة المزيد من التطورات في جعل المدن حول العالم أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر ترحيباً للجميع.





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