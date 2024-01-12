مؤشرات الأداء تبشر بموسم سياحي استثنائي في الإمارات

يشهد القطاع السياحي في دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، موجة من الانتعاش والنمو تبرزها مؤشرات الأداء المرتفعة في جوانب القطاع كافة، مما يبشر بموسم سياحي استثنائي، خاصة مع الأجندة المزدحمة بالمناسبات العالمية والفعاليات الكبرى التي تحتضنها الدولة خلال الفترة المقبلة.

وتصدر إطلاق فعاليات الدورة الرابعة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، المشهد السياحي في الدولة خلال الأسبوع الجاري، الذي سجل أيضاً تحقيق القطاع الفندقي والناقلات الوطنية إنجازات كبيرة تجسد تفوقهما وريادتهما العالمية.

«أجمل شتاء في العالم»

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حملة السياحة الوطنية الداخلية «أجمل شتاء في العالم» في دورتها الرابعة لعام 2024.

وقال سموه: «قطاع السياحة الوطني في نمو سنوي بحمد الله.. وهدفنا الوصول لـ 450 مليار درهم مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031».

وانطلقت الحملة هذا العام تحت شعار «قصص لا تنسى»، حيث ستسلط الضوء على أهم مناطق الجذب في كل إمارة من إمارات الدولة، كما ستوفّر الدعم الكامل لجميع الزوار، ببرامج متنوعة وأجندة مليئة بالأحداث والفعاليات، بما يعكس تنوع بيئة الإمارات وإمكاناتها السياحية، وخصوصيتها الاجتماعية والثقافية الفريدة.

مؤشرات إيجابية

حقق القطاع السياحي الإماراتي مؤشرات أداء إيجابية، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 بنسبة نمو 27% مقارنةً مع الفترة ذاتها من 2022، ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 20.2 مليون نزيل خلال الفترة نفسها بنسبة نمو بلغت 12% مقارنةً مع الفترة ذاتها من 2022، كما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022.

- أفضل وجهة..

توجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر» أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها مدينة هذا الإنجاز المهم.

ويجري اختيار الجهات الفائزة بهذه الجوائز بطريقة فريدة، حيث يقوم ملايين المسافرين من جميع أنحاء العالم، بتقديم تقييماتهم وآرائهم باستقلالية تامة حول مختلف الوجهات والأنشطة والتجارب التي تقدمها.



الناقلات الوطنية

شغلت «طيران الإمارات» خلال العام الماضي أكثر من 164.4 ألف رحلة إلى نحو 150 وجهة، شكلت 20 % من إجمالي عدد الرحلات التي شغلتها شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي وصل إلى 819.15 ألف رحلة.

وحلت الشركة ضمن قائمة أكثر 10 شركات طيران التزاماً بمواعيد الرحلات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «سيريوم» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

من جهتها تطلق «الاتحاد للطيران» وجهات جديدة في العام 2024، تشمل «بوسطن» لتكون رابع محطة لها في الولايات المتحدة، ستشغّل إليها 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 31 مارس المقبل، إلى جانب العاصمة الكينية نيروبي في 1 مايو المقبل.

وأضافت الناقلة وجهتين جديدتين في شبه القارة الهندية اعتباراً من مطلع يناير الجاري وهي كوزيكود وتيروفانانتابورام في إقليم كيرالا بالهند، لترفع بذلك عدد المحطات التي تسّير رحلاتها إليها في الهند إلى 10 وجهات، كما تعتزم رفع عدد الرحلات إلى وجهات مثل القاهرة التي سيصل عدد رحلاتها الأسبوعية إلى 21 رحلة، وكولومبو إلى 7 رحلات، وإسلام أباد إلى 14 رحلة والمالديف إلى 14 رحلة.

بدورها توقعت مجموعة «ويز إير أبوظبي»، أن تحقق نمواً بنسبة 30% في عدد الركاب والسعة التشغيلية للعام 2024 لتنقل نحو 4 ملايين مسافر، بعد أن سجلت أداء استثنائياً العام الماضي بتحقيق نمو قياسي يفوق 135% في عدد الركاب والسعة التشغيلية مع نقلها 3 ملايين مسافر.

1.22 مليون زائر..

وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن عام 2023 كان الأفضل للسياحة في الإمارة على الإطلاق، حيث سجلت 1.22 مليون زائر، وهو أعلى رقم لها في عدد الزائرين بزيادة قدرها 8% عن 2022، فضلاً عن ارتفاعٍ سنوي ملحوظ بنسبة 24% في عدد السائحين الدوليين.

وأضافت الهيئة أن الزيادة في عدد الزائرين الدوليين كانت مدعومةً بأكثر من 2,200 نشاط على مستوى دولي، مثل العروض الترويجية والمعارض التجارية والفعاليات الإعلامية.

السياحة الميسرة

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي للسياحة المُيسّرة، التي تبحث في سبل تحويل المدن لتكون أكثر شمولية وإدماجاً لـ «أصحاب الهمم».

وتهدف دولة الإمارات إلى أن تكون الوجهة السياحية الأكثر ملاءمة لأصحاب الهمم، من خلال المبادرات الاستراتيجية الفعالة التي تتخذها القيادة لتعزيز إنجازات الدولة في مجال السياحة الميسرة.

ويقدر عدد المسافرين من «أصحاب الهمم» بحوالي 1.3 مليار نسمة من إجمالي سكان العالم، إلى جانب كبار السن الذين يقدر عددهم بحوالي 800 مليون نسمة ممن تتجاوز أعمارهم الستين عاماً.



فعاليات ومهرجانات

شهد الأسبوع الجاري مجموعة من الأحداث والفعاليات التي استقطبت المشاركين والزوار من داخل وخارج الدولة، ومن أبرزها مهرجان الشيخ زايد في الوثبة الذي تتواصل فعالياته التراثية والثقافية والترفيهية وسط حضور جماهيري لافت، ومهرجان دبي للتسوّق الذي يختتم فعاليات دورته الـ 29 بعد غد الأحد، ومهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، الذي يقام على ميدان المرموم ويشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، والنسخة الثانية من قمة المليار متابع 2024 التي استضافتها دبي بمشاركة 7 آلاف ضيف.





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