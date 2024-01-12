الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق خاصةً الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:39، والمد الثاني عند الساعة 04:13، والجزر الأول عند الساعة 21:21، والجزر الثاني عند الساعة 08:03.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:23، والمد الثاني عند الساعة 23:50، والجزر الأول عند الساعة 17:01، والجزر الثاني عند الساعة 05:54.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 14 85 30

دبي 26 15 75 40

الشارقة 25 13 85 40

عجمان 26 15 80 40

أم القيوين 24 12 80 55

رأس الخيمة 25 12 85 35

الفجيرة 27 18 80 35

العـين 25 13 85 25

ليوا 27 13 85 20

الرويس 28 15 85 35

السلع 27 14 80 25

دلـمـا 26 19 80 30

طنب الكبرى 25 16 75 35

طنب الصغرى 25 16 75 35

أبو موسى 25 16 85 30.

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