10.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.1 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع الماضي تسجيل 2309 مبايعات بقيمة 7.03 مليارات درهم، منها 209 مبايعات للأراضي بقيمة 2.19 مليار درهم و2100 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.84 مليارات درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 138.65 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة تليها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 47.36 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 163.91 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 398.83 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 42.29 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 40.02 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 202 مبايعة بقيمة 198.02 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 177 مبايعة بقيمة 294.73 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 121 مبايعة بقيمة 250.53 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.28 مليار درهم منها 77 رهونات أراض بقيمة 759.5 مليون درهم و442 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.52 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 269.5 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 223.74 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 799.46 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 432.67 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 140 مليون درهم.





تصرفات يوم

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 984.5 مليون درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 354 مبايعة بقيمة 785.46 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 71.92 مليون درهم و330 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 713.54 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7.63 ملايين درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 6.53 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 6.49 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 20.47 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 23.04 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6.35 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17.5 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.58 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 12.55 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 98.7 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 34.61 مليون درهم وثالثة في أم سقيم الثالثة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 113.82 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 145.37 مليون درهم منها 5 رهونات أراض بقيمة 8.2 ملايين درهم و80 رهونات فلل وشقق بقيمة 137.17 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 21.15 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 13.86 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 53.71 مليون درهم كان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 8 ملايين درهم.





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