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بابا الفاتيكان يعلن إصابته بالتهاب الشعب الهوائية

1/12/2024 9:23:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن بابا الفاتيكان، فرنسيس، اليوم، أنه أصيب بالإعياء مرة أخرى، موضحاً أنه في هذه المرة يعاني التهاب الشعب الهوائية بشكل خفيف.

وقال البابا، بصوت ينم عن شعور بالإرهاق في حفل استقبال في الفاتيكان: «لدي مشكلة، أعاني التهاب الشعب الهوائية بشكل خفيف».

وفي مطلع ديسمبر الماضي، اضطر البابا إلى إلغاء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، إلى جانب مشاركته في العديد من المناسبات الأخرى، بسبب تعرضه لالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

وألقى رجال دين آخرون رفيعو المستوى مراراً خطباً مكانه. وفي العام الماضي، دخل البابا إلى المستشفى مرتين في روما لإجراء جراحة في البطن.

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