بابا الفاتيكان يعلن إصابته بالتهاب الشعب الهوائية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن بابا الفاتيكان، فرنسيس، اليوم، أنه أصيب بالإعياء مرة أخرى، موضحاً أنه في هذه المرة يعاني التهاب الشعب الهوائية بشكل خفيف.
وقال البابا، بصوت ينم عن شعور بالإرهاق في حفل استقبال في الفاتيكان: «لدي مشكلة، أعاني التهاب الشعب الهوائية بشكل خفيف».
وفي مطلع ديسمبر الماضي، اضطر البابا إلى إلغاء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، إلى جانب مشاركته في العديد من المناسبات الأخرى، بسبب تعرضه لالتهاب حاد في الشعب الهوائية.
وألقى رجال دين آخرون رفيعو المستوى مراراً خطباً مكانه. وفي العام الماضي، دخل البابا إلى المستشفى مرتين في روما لإجراء جراحة في البطن.
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