محاكمة ضابطي شرطة في ألمانيا تسببا في وفاة مريض عقلي

بدأت، اليوم، وقائع محاكمة ضابطي شرطة في ألمانيا بتهمة التسبب في وفاة مريض عقلي، وذلك بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على عملية للشرطة في وسط مدينة مانهايم.

ويُحاكم الضابطان (26 و27 عاماً) أمام محكمة مانهايم الإقليمية بتهمة التسبب في وفاة رجل يعاني من مرض عقلي في مايو 2022 في المدينة الواقعة جنوب غربي البلاد.

وكان المجني عليه (47 عاماً) انهار خلال مواجهة عنيفة مع الشرطة في ساحة سوق وتوفي في المستشفى.

وأثارت الحادثة جدلاً حول تكتيكات الشرطة، بعد أن أظهرت مقاطع الفيديو، التي تم تداولها عبر الإنترنت، الرجل الذي كان يعاني فصاماً مرضياً وهو يتعرض للضرب.

ويواجه المدعى عليه الأكبر سناً، الذي تم إيقافه عن العمل، تهماً بالاعتداء أثناء الخدمة، ما أدى إلى الوفاة، ويُتهم زميله بالإهمال الذي أدى إلى القتل.

وقال ممثل الادعاء العام، في بداية المحاكمة، إن وفاة الرجل كانت متوقعة، وكان من الممكن تجنبها.

وقال المتهم، البالغ من العمر 27 عاماً، في بيان مقتضب، إنه كان يحمي نفسه من هجمات الرجل المريض والعدواني خلال العملية.

إضافة إلى ذلك، ذكر أنه لم يكن بإمكانه توقع المضاعفات الصحية المميتة، وأنه تشتت بسبب متفرجين صاخبين.

وأردف: «لو كنت فعلت شيئاً خطأً، أود أن أتحمل المسؤولية عنه»، معرباً عن أسفه لوفاة الرجل.

إضافة إلى الأسئلة القانونية، أثارت القضية نقاشات في ألمانيا حول ما إذا كان ضباط الشرطة يتلقون تدريباً كافياً حول كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يعانون حالات الضغط النفسي.

وتم تحديد موعد لثمانية أيام من جلسات الاستماع للمحاكمة التي من المتوقع أن تنتهي في الشهر المقبل.