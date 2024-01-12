أردوغان بشأن الضربات على اليمن: الغرب يسعى لتحويل البحر الأحمر إلى بحيرة دماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الغرب يسعى من خلال شن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن إلى تحويل البحر الأحمر إلى "بحيرة من الدماء".
وقال أردوغان: "لم يكن هناك إجراءات متناسبة، تم استخدام القوة بشكل غير متكافئ. إسرائيل تفعل الشيء نفسه في فلسطين، وقد اتخذت بريطانيا وأمريكا خطوة في هذا الاتجاه، إنهم يسعون الآن إلى تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة من الدماء".
وأشار إلى أن اليمن "سيتخذ الرد المناسب في المنطقة من خلال توحيد جميع قواته مع "أنصار الله".
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