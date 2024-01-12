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أردوغان بشأن الضربات على اليمن: الغرب يسعى لتحويل البحر الأحمر إلى بحيرة دماء

1/12/2024 9:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الغرب يسعى من خلال شن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن إلى تحويل البحر الأحمر إلى "بحيرة من الدماء".


وقال أردوغان: "لم يكن هناك إجراءات متناسبة، تم استخدام القوة بشكل غير متكافئ. إسرائيل تفعل الشيء نفسه في فلسطين، وقد اتخذت بريطانيا وأمريكا خطوة في هذا الاتجاه، إنهم يسعون الآن إلى تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة من الدماء".


وأشار إلى أن اليمن "سيتخذ الرد المناسب في المنطقة من خلال توحيد جميع قواته مع "أنصار الله".


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