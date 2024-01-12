وزير عدل جنوب أفريقيا: إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمناها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير عدل جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به ومتمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدمناها.
وأضاف ان إسرائيل تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها ولا يمكن تجاهل تصريحات مسؤوليها.
وتابع " طبقا لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب وهي غير متوازنة ولم تقدم أي أدلة تدحض الوقائع التي اتهمت بها."
ونوهت أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية بسبب القصف.
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