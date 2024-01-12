وزير عدل جنوب أفريقيا: إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمناها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير عدل جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به ومتمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدمناها.



وأضاف ان إسرائيل تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها ولا يمكن تجاهل تصريحات مسؤوليها.



وتابع " طبقا لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب وهي غير متوازنة ولم تقدم أي أدلة تدحض الوقائع التي اتهمت بها."



ونوهت أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية بسبب القصف.