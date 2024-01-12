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الطعاني: ظواهر فلكية نادرة تزين سماء العالم في 2024

1/12/2024 9:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الأستاذ المشارك في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني، أن العالم سيشهد 4 ظواهر فلكية نادرة في عام 2024 وهما كسوفين للشمس، وخسوفين للقمر، قائلا "لن يكونوا مرئيين في أفق الأردن باستثناء الخسوف الجزئي للقمر."
وأضاف الطعاني، أن كسوف الشمس الأول سيكون كلياً وسيحدث في الثامن من شهر نيسان (أبريل)، وسيكون مرئيًا في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وسيستمر لمدة 4 دقائق ونصف، أما الكسوف الثاني فسيكون حلقيًا (جزئي) وسيحدث في الثاني من تشرين أول (أكتوبر) وسيستمر لمدة 6 دقائق ونصف، وسيكون مرئيًا في معظم أنحاء جنوب أمريكا الجنوبية.
وأشار أن خسوف القمر الأول سيكون شبه ظلي وسيحدث في الخامس والعشرين من شهر شباط (مارس)، وسيكون مرئيًا في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وسيستمر 4 ساعات و39 دقيقة، وخلال هذا الخسوف سيكون 96% من قرص القمر في داخل منطقة شبه ظل الأرض، أما الخسوف الثاني فسيكون جزئيًا وسيحدث بالتزامن مع القمر العملاق في الثامن عشر من شهر ايلول (سبتمبر)، وسيكون مرئيًا في الاردن وجميع المنطقة العربية، وسيستمر لمدة ساعة تقريبا، وخلال هذا الخسوف سيكون 8% من قرص القمر فقط في داخل ظل الأرض.
وأوضح الدكتور الطعاني أن كسوف الشمس يحدث عندما يكون القمر في طور المحاق، ويغطي بالكامل قرص الشمس أو جزء منه. أما الخسوف يحدث عندما يقع قرص القمر أو جزء منه في منطقة ظل الأرض، بحيث ترصد ظلمة واضحة في ضوء القمر.
ولفت أنه سيكون هناك العديد من الاقترانات التي ستزين منظر السماء ليلا بين القمر والكواكب الساطعة مثل الزهرة وعطارد والمشتري ونجم قلب العقرب، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، بحيث تكون فرصة رائعة لهواة الفلك وعشاق التصوير الفلكي لأخذ مجموعة من الصور الفريدة.
وأشار الطعاني إلى أن سنة 2024 هي سنة كبيسة، أي عدد أيامها 366 يومًا، وسيكون شهر شباط فيها يومًا إضافيًا (29 يومًا)، وهذا الحدث يتكرر كل 4 سنوات.




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