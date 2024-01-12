محافظ عجلون يؤكد الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ الدكتور قبلان الشريف، أن غرف الطوارئ على جاهزية للتعامل مع تطورات الحالة الجوية.
وأضاف أن هناك تنسيق مستمر مع الجهات المعنية كافة، لحل المعيقات والمشاكل والملاحظات التي ترد غرف الطوارئ في مختلف مناطق المحافظة.
ودعا الشريف المواطنين للابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تشكل السيول أو المناطق المنخفضة حفاظا على سلامتهم.
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