Saturday, 13 January 2024 02:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ عجلون يؤكد الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية

1/12/2024 9:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ الدكتور قبلان الشريف، أن غرف الطوارئ على جاهزية للتعامل مع تطورات الحالة الجوية.


وأضاف أن هناك تنسيق مستمر مع الجهات المعنية كافة، لحل المعيقات والمشاكل والملاحظات التي ترد غرف الطوارئ في مختلف مناطق المحافظة.


ودعا الشريف المواطنين للابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تشكل السيول أو المناطق المنخفضة حفاظا على سلامتهم.

MENAFN12012024000208011052ID1107713739

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث