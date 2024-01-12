محافظ عجلون يؤكد الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ الدكتور قبلان الشريف، أن غرف الطوارئ على جاهزية للتعامل مع تطورات الحالة الجوية.



وأضاف أن هناك تنسيق مستمر مع الجهات المعنية كافة، لحل المعيقات والمشاكل والملاحظات التي ترد غرف الطوارئ في مختلف مناطق المحافظة.



ودعا الشريف المواطنين للابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تشكل السيول أو المناطق المنخفضة حفاظا على سلامتهم.