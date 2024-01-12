وزير العمل يلتقي المدير العام لمجموعة غرناطة العقارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) التقى جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، حسن علي المشيمع مدير عام مجموعة غرناطة العقارية، يرافقه عدد من المتوظفين الجدد من الكوادر الوطنية بالشركة، وذلك في مكتبه بالوزارة.

وأكد وزير العمل أهمية سرد التجارب الناجحة للمتوظفين البحرينيين في مختلف القطاعات ومنها القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الجاذبة للباحثين عن عمل لما له من مستقبل مهني واعد، داعيًا إلى الاستفادة من حزمة المبادرات الجديدة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين)، خاصة فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية الوطنية.



وأشاد الوزير حميدان بمجموعة غرناطة العقارية وتعاونها مع وزارة العمل في توظيف الكوادر الوطنية البحرينية في مختلف الإدارات والاقسام، وجعل المواطن الخيار الأوّل في سوق العمل.







وخلال اللقاء استعرض مدير عام مجموعة غرناطة العقارية أمام سعادة وزير العمل، إنجازات المجموعة في توظيف أكثر من 83 مواطنًا خلال الفترة الأخيرة بوظائف إشرافية، وفنية، وإدارية، وتسويقية، موضحًا أن خطة التوسعة التي اعتمدتها المجموعة والهادفة إلى فتح المزيد من الفروع في مملكة البحرين، تستدعي توظيف أكثر من 70 بحرينيًا خلال الفترة القادمة، وفي مختلف الوظائف الإدارية والفنية.







وأشاد مدير عام مجموعة غرناطة العقارية بمبادرات وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) في تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية البحرينية، ودعمها والاستثمار الأمثل فيها بما يصب في صالح خدمة الوطن والمواطن.

