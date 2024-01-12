وزير العمل يلتقي المدير العام لمجموعة غرناطة العقارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، حسن علي المشيمع مدير عام مجموعة غرناطة العقارية، يرافقه عدد من المتوظفين الجدد من الكوادر الوطنية بالشركة، وذلك في مكتبه بالوزارة.
وأكد وزير العمل أهمية سرد التجارب الناجحة للمتوظفين البحرينيين في مختلف القطاعات ومنها القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الجاذبة للباحثين عن عمل لما له من مستقبل مهني واعد، داعيًا إلى الاستفادة من حزمة المبادرات الجديدة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين)، خاصة فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية الوطنية.
وأشاد الوزير حميدان بمجموعة غرناطة العقارية وتعاونها مع وزارة العمل في توظيف الكوادر الوطنية البحرينية في مختلف الإدارات والاقسام، وجعل المواطن الخيار الأوّل في سوق العمل.
وخلال اللقاء استعرض مدير عام مجموعة غرناطة العقارية أمام سعادة وزير العمل، إنجازات المجموعة في توظيف أكثر من 83 مواطنًا خلال الفترة الأخيرة بوظائف إشرافية، وفنية، وإدارية، وتسويقية، موضحًا أن خطة التوسعة التي اعتمدتها المجموعة والهادفة إلى فتح المزيد من الفروع في مملكة البحرين، تستدعي توظيف أكثر من 70 بحرينيًا خلال الفترة القادمة، وفي مختلف الوظائف الإدارية والفنية.
وأشاد مدير عام مجموعة غرناطة العقارية بمبادرات وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) في تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية البحرينية، ودعمها والاستثمار الأمثل فيها بما يصب في صالح خدمة الوطن والمواطن.
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