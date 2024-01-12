وزيرة الصحة تلتقي بالرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، أهمية توطيد آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز سبل الارتقاء والتطوير في مستوى الخدمات الصحية المقدمة بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
جاء ذلك لدى لقاء وزيرة الصحة بالدكتور جورج شريان رئيس الأطباء والرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين.
وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة أبرز المستجدات التي تتعلق بفرص الاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز مجالات التعاون فيما يخص تدريب الكوادر الوطنية ودعم البحوث الطبية.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية عن جزيل شكره لوزيرة الصحة وعلى ما يحظى به المستشفى ومنتسبيه من دعم وتعاون مستمر، معربًا عن تطلعاته إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ومد جسور التعاون لما فيه صالح القطاع الصحي في مملكة البحرين.
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