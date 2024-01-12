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وزيرة الصحة تلتقي بالرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين

1/12/2024 9:11:57 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، أهمية توطيد آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز سبل الارتقاء والتطوير في مستوى الخدمات الصحية المقدمة بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

جاء ذلك لدى لقاء وزيرة الصحة بالدكتور جورج شريان رئيس الأطباء والرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين.

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة أبرز المستجدات التي تتعلق بفرص الاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز مجالات التعاون فيما يخص تدريب الكوادر الوطنية ودعم البحوث الطبية.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية عن جزيل شكره لوزيرة الصحة وعلى ما يحظى به المستشفى ومنتسبيه من دعم وتعاون مستمر، معربًا عن تطلعاته إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ومد جسور التعاون لما فيه صالح القطاع الصحي في مملكة البحرين.

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