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جيش الاحتلال: إصابة 15 عسكريا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

1/12/2024 8:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 15 عسكريا أصيبوا في المعارك خلال الساعات الـ 24 الماضية في قطاع غزة.


وذكر أن إجمالي الإصابات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2511 جنديا وضابطا و1099 منذ بداية الهجوم البري.


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