جيش الاحتلال: إصابة 15 عسكريا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال: إصابة 15 عسكريا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
1/12/2024 8:10:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 15 عسكريا أصيبوا في المعارك خلال الساعات الـ 24 الماضية في قطاع غزة.
وذكر أن إجمالي الإصابات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2511 جنديا وضابطا و1099 منذ بداية الهجوم البري.
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