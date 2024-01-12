رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء عشائر النوابنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة شيوخ ووجهاء عشائر النوابنة.



وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للحضور، واعتزاز جلالته بهم وبجميع الأردنيين، مستهلا حديثه باستعراض مواقف الأردن، وجهود جلالة الملك المكثفة والمتواصلة لنصرة الأشقاء في فلسطين.



وقال العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل، ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، التي انتهكت جميع المواثيق والقوانين الدولية، جهودا كبيرة لوقف العدوان والمجازر الوحشية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في تغيير مواقف وتصريحات العديد من دول العالم، التي أصبحت تنادي بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب، وضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

وأكد أن الأردن سيبقى يوظف كل أدواته وإمكانياته من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وإسناد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتحذير من تداعيات دوامة العنف في الضفة الغربية، مشددا على أن الأردن لن يدخر جهدا من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب مواصلة جهوده الرامية لضمان إمداد الأشقاء، في غزة والضفة الغربية، بالمساعدات الإنسانية وإمداد المستشفيات الأردنية الميدانية بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية.



وقال إن موقف الشعب الأردني، بجميع مكوناته، الداعم لمواقف جلالة الملك ولصمود الأشقاء الفلسطينيين، هو مصدر فخر واعتزاز، وان الأردن بقيادته الحكيمة وشعبه الوفي لقضايا أمته، سيبقى السـند القوي والداعم الرئيسي للأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة، وصولا إلى تلبية تطلعاتهم الوطنية المشروعة في الحرية والدولة المستقلة.



وأشار إلى مضامين مقابلات جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع محطات تلفزة عالمية، والتي أوضحت خلالها الصورة الحقيقة للظلم والمعاناة الإنسانية، التي يتعرض له الأشقاء في غزة، وكشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية.

وقال إن الأردن بقيادته الهاشمية لن يقبل بأي شكل من الأشكال بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية العليا، ولن يقبل أيضا بأي حل لا يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.



وشدد على ضرورة التصدي لكل من يحاول النيل من الوحدة الوطنية و تماسك الجبهة الداخلية ، وضرورة رص الصفوف والوقوف خلف القيادة الهاشمية في دفاعها عن الوطن وقضايا الأمتين العربية والإسلامية العادلة.



بدورهم، أكد الحضور التفافهم حول القيادة الهاشمية، ووقوفهم وجميع الأردنيين صفا واحدا خلف جلالة الملك ودعم مساعيه لدعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية.



وثمنوا جهود جلالة الملك ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة لوقف العدوان وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإغاثية والطبية للأشقاء في قطاع غزة.