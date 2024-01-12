بلدية بيت لحم ترفع علم جنوب إفريقيا تقدير لدعمها للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- رفعت بلدية بيت لحم، اليوم الجمعة، أمام مبناها، علم جنوب إفريقيا تقديرا لها على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، بحضور ممثلين عن فعاليات ومؤسسات مدينة وبلدية بيت لحم وأجهزتها الأمنية ووجهاء المدينة.
وقالت مديرة العلاقات العامة في البلدية، كارمن غطاس، "نقف اليوم لنعبّر كفعاليات ومؤسسات ومجلس بلدي بيت لحم ونيابةً عن عموم مواطني مدينة المهد، عن عمق شكرنا وتقديرنا لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والجهود الحثيثة التي تبذلها لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية".
وأشادت غطاس "بقرار جمهورية جنوب إفريقيا التقدم بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإحتلال الإسرائيلي لمحاسبته على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية للعام 1948".
وتوجّه رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، الى دولة جنوب إفريقيا وشعبها بالشكر والتقدير والثناء على موقفها الإنساني في دعم الحقوق الشرعية لشعبنا الفلسطيني، من خلال التوجه للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وشرح معاناة شعبنا الذي يتعرض في هذه الأيام للإبادة الجماعية في غزة وفي الضفة الغربية، وفي جميع أماكن تواجده.
من جانبه، ثمن منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة بيت لحم محمد الجعفري هذه اللفتة من البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تنطلق من ساحة المهد وتتزامن مع اليوم الثاني لجلسة الاستماع عقب رفع الدعوى من جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، معرباً عن شكره وتقديره الى جنوب إفريقيا على تضامنها الصادق مع شعبنا.
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