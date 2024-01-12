بلدية بيت لحم ترفع علم جنوب إفريقيا تقدير لدعمها للقضية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- رفعت بلدية بيت لحم، اليوم الجمعة، أمام مبناها، علم جنوب إفريقيا تقديرا لها على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، بحضور ممثلين عن فعاليات ومؤسسات مدينة وبلدية بيت لحم وأجهزتها الأمنية ووجهاء المدينة.

وقالت مديرة العلاقات العامة في البلدية، كارمن غطاس، "نقف اليوم لنعبّر كفعاليات ومؤسسات ومجلس بلدي بيت لحم ونيابةً عن عموم مواطني مدينة المهد، عن عمق شكرنا وتقديرنا لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والجهود الحثيثة التي تبذلها لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية".

وأشادت غطاس "بقرار جمهورية جنوب إفريقيا التقدم بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإحتلال الإسرائيلي لمحاسبته على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية للعام 1948".

وتوجّه رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، الى دولة جنوب إفريقيا وشعبها بالشكر والتقدير والثناء على موقفها الإنساني في دعم الحقوق الشرعية لشعبنا الفلسطيني، من خلال التوجه للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وشرح معاناة شعبنا الذي يتعرض في هذه الأيام للإبادة الجماعية في غزة وفي الضفة الغربية، وفي جميع أماكن تواجده.

من جانبه، ثمن منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة بيت لحم محمد الجعفري هذه اللفتة من البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تنطلق من ساحة المهد وتتزامن مع اليوم الثاني لجلسة الاستماع عقب رفع الدعوى من جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، معرباً عن شكره وتقديره الى جنوب إفريقيا على تضامنها الصادق مع شعبنا.