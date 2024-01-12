الاحتلال يقتحم بلدة سنجل شمال رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة سنجل شمال رام الله، وداهمت منزلا.
وأفاد رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة، بأن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن حسام عواشرة، المغترب في أميركا، وقاموا بتحطيم الأبواب وخلعها، وحولوه إلى ثكنة عسكرية، ونصبوا خيمة على سطحه.
ولفت طوافشة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يقتحم فيها الاحتلال الإسرائيلي منزل عواشرة خلال 5 أيام.
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