الاحتلال يقتحم بلدة سنجل شمال رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة سنجل شمال رام الله، وداهمت منزلا.

وأفاد رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة، بأن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن حسام عواشرة، المغترب في أميركا، وقاموا بتحطيم الأبواب وخلعها، وحولوه إلى ثكنة عسكرية، ونصبوا خيمة على سطحه.

ولفت طوافشة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يقتحم فيها الاحتلال الإسرائيلي منزل عواشرة خلال 5 أيام.



