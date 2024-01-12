الاحتلال يعتقل مواطنا ويدمر صرح شهيد في عرابة جنوب جنين
التاريخ
1/12/2024 8:10:27 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة عرابة، جنوب جنين.
وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عصام نواف لحلوح (62 عاما)، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله ومنزلي نجليه هاني وجواد، وتفتيشها، مضيفة أن جرافة عسكرية دمرت صرح الشهيد عمر القاسم في البلدة، فيما مزق جنود الاحتلال صور شهداء.
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