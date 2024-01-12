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أسعار الذهب عالميا اليوم

1/12/2024 8:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، وسط تأجج التوترات الجيوسياسية، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2 بالمئة إلى 2044.1 دولار للأونصة. لكنه يتجه نحو خسائر أسبوعية بأقل من 1 بالمئة.


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