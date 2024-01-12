Saturday, 13 January 2024 02:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو .. ماذا حدث لشعر شابة في درجة حرارة 30 درجة مئوية تحت الصفر؟

1/12/2024 8:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشرت مؤثرة سويدية على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف تجمد شعرها عندما خرجت في درجة حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

وكتبت إلفيرا لوندغرين في تعليق الفيديو لقد وصلت درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر، وكان عليّ أن أقوم بتجربة صغيرة، وفقا لموقع news9live.

وقالت لوندغرين: "لقد كنت أقوم بالكثير من الحمامات الثلجية لفترة طويلة حتى يتكيف جسدي مع البرد ويكون جهاز المناعة لدي قوياً".

تجربتها تركت مستخدمي الإنترنت مندهشين، وقال أحد المستخدمين: "إنه يوم سيء للشعر حقًا"، وعلق آخر قائلاً: "أشعر بعظامي تتكسر".


MENAFN12012024000110011019ID1107713405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث