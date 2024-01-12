فيديو .. ماذا حدث لشعر شابة في درجة حرارة 30 درجة مئوية تحت الصفر؟

نشرت مؤثرة سويدية على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف تجمد شعرها عندما خرجت في درجة حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

وكتبت إلفيرا لوندغرين في تعليق الفيديو لقد وصلت درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر، وكان عليّ أن أقوم بتجربة صغيرة، وفقا لموقع news9live.

وقالت لوندغرين: "لقد كنت أقوم بالكثير من الحمامات الثلجية لفترة طويلة حتى يتكيف جسدي مع البرد ويكون جهاز المناعة لدي قوياً".

تجربتها تركت مستخدمي الإنترنت مندهشين، وقال أحد المستخدمين: "إنه يوم سيء للشعر حقًا"، وعلق آخر قائلاً: "أشعر بعظامي تتكسر".



