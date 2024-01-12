فيديو .. ماذا حدث لشعر شابة في درجة حرارة 30 درجة مئوية تحت الصفر؟

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشرت مؤثرة سويدية على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف تجمد شعرها عندما خرجت في درجة حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.
وكتبت إلفيرا لوندغرين في تعليق الفيديو لقد وصلت درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر، وكان عليّ أن أقوم بتجربة صغيرة، وفقا لموقع news9live.
وقالت لوندغرين: "لقد كنت أقوم بالكثير من الحمامات الثلجية لفترة طويلة حتى يتكيف جسدي مع البرد ويكون جهاز المناعة لدي قوياً".
تجربتها تركت مستخدمي الإنترنت مندهشين، وقال أحد المستخدمين: "إنه يوم سيء للشعر حقًا"، وعلق آخر قائلاً: "أشعر بعظامي تتكسر".
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