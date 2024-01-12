نفاد تذاكر مباراة افتتاح كأس آسيا بين قطر ولبنان

نفاد تذاكر مباراة افتتاح كأس آسيا بين قطر ولبنان
التاريخ
1/12/2024 8:00:18 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نفدت تذاكر مباراة افتتاح كأس آسيا 2023 بين منتخبي قطر ولبنان.
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