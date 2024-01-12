إبراهيم دياز: أسعى لتقديم كل ما لدي لأفضل ناد في العالم

أكد الإسباني ذو الأصول المغربية إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، سعادته خلال الفترة الحالية بسبب اللحظات الجميلة التي يمر بها مع الميرنغي، جراء دقائق المشاركة التي منحها له مدرب الريال كارلو أنشيلوتي.

وقال إبراهيم دياز، خلال تصريحات صحفية: "أعرف المستوى الذي أنا عليه حاليًا، وأعرف أنه ما يزال بإمكاني تقديم المزيد، سعيد بما أفعله، لكنني سأكون أكثر سعادة بما سأفعله".

وتابع: "جئت من تجربة شهدت فيها مواسم رائعة في ناد عظيم هو ميلان، والآن أنا أكثر خبرة ورغبة ومتعطش للفوز بالألقاب، لقد حصلت عليها بالفعل، والآن أود فيما هو أكثر من ذلك، لتقديم كل ما لدي لأفضل ناد في العالم".

وتذكر دياز أحداث هدفه أمام أتلتيكو مدريد، عندما أظهر السرعة في معاقبة خروج حارس المرمى يان أوبلاك بعد ركلة ركنية، ثم أظهر جودة في التصويب، حيث سدد من مسافة 35 مترًا تقريبًا.

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم دياز: "لقد كانت رمية تماس وسط احتشاد الجميع، رأيت أنني أستطيع تسجيل هدف، أنا لاعب سريع، أركض نحو الكرة، وأعلم أنني أستطيع الفوز بالسباق، فزت به وأنهيت السباق بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق لأنني أسير بسرعة عالية إلى حد ما، ولكن في تلك اللحظة جعلت الأمر سهلاً".

وأتم: "لدينا غرفة تبديل ملابس رائعة، حيث نساعد بعضنا البعض، إنها عائلة، إذا كان شخص ما في حالة سيئة، إذا كان بحاجة إلى الدعم، فإننا ندعمه، ونمنح الحب لأولئك الذين يحتاجون إليه، إنه شيء فريد من نوعه، أنا سعيد للغاية".

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