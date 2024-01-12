زوجة حارس ريال مدريد تثير أزمة داخل الميرنغي

تسببت زوجة أحد لاعبي ريال مدريد، في اختلاق أزمة بعدما نشرت صورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فسرها البعض أنها نقداً مبطناً، لزميل زوجها في صفوف الميرنغي.

ونشرت أناستاسيا ناستاسيكا زوجة الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد صورة لها بموقع "إنستغرام"، عقب فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد (5-3)، الأربعاء الماضي، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وكانت الصورة من احتفال الثنائي بالكريسماس، وأردفتها بعبارة: "بكل تأكيد، رقم 1"، في إشارة لأحقيته بحراسة مرمى ريال مدريد.

وأرادت زوجة لونين بهذه العبارة، توصيل رسالة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بعدما استقبل زميل زوجها كيبا أريزابالاغا، 3 أهداف من أتلتيكو مدريد في هذه المباراة، أحدها بخطأ منه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن أناستاسيا ناستاسيكا زوجة لونين، قامت بحذف الصورة بعدما وضعت لونين في حرج بالغ مع زميله.

ويلعب لونين مع ريال مدريد منذ عام 2018، لكنه ليس أساسياً حتى بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، وتعاقد ريال مدريد الصيف الماضي مع كيبا على سبيل الإعارة من صفوف تشيلسي، ليظل لونين حبيساً على مقاعد البدلاء.

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