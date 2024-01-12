زوجة حارس ريال مدريد تثير أزمة داخل الميرنغي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تسببت زوجة أحد لاعبي ريال مدريد، في اختلاق أزمة بعدما نشرت صورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فسرها البعض أنها نقداً مبطناً، لزميل زوجها في صفوف الميرنغي.
ونشرت أناستاسيا ناستاسيكا زوجة الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد صورة لها بموقع "إنستغرام"، عقب فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد (5-3)، الأربعاء الماضي، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وكانت الصورة من احتفال الثنائي بالكريسماس، وأردفتها بعبارة: "بكل تأكيد، رقم 1"، في إشارة لأحقيته بحراسة مرمى ريال مدريد.
وأرادت زوجة لونين بهذه العبارة، توصيل رسالة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بعدما استقبل زميل زوجها كيبا أريزابالاغا، 3 أهداف من أتلتيكو مدريد في هذه المباراة، أحدها بخطأ منه.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن أناستاسيا ناستاسيكا زوجة لونين، قامت بحذف الصورة بعدما وضعت لونين في حرج بالغ مع زميله.
ويلعب لونين مع ريال مدريد منذ عام 2018، لكنه ليس أساسياً حتى بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، وتعاقد ريال مدريد الصيف الماضي مع كيبا على سبيل الإعارة من صفوف تشيلسي، ليظل لونين حبيساً على مقاعد البدلاء.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN12012024000110011019ID1107713259
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.