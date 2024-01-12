بعد سلسلة من النتائج المتواضعة ..دوريفال جونيور يعد بتصحيح مسار المنتخب البرازيلي

و عد دوريفال جونيور المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي لكرة القدم

بتصحيح مسار الفريق بعد سلسلة من النتائج المتواضعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام.

ووقع المدرب السابق لفريق ساو باولو عقدا حتى ديسمبر

2026، لتولي تدريب المنتخب البرازيلي خلفا لفرناندو دينيز الذي أقيل من المنصب.

وقال دوريفال في مؤتمر صحفي "أنا هنا اليوم لتمثيل الفريق الأكثر فوزا على الكوكب، الفريق الذي يُلهم الكثيرين حول العالم. ولديه التزام بالعودة للانتصارات من جديد.

"هذه لحظة صعبة علينا. لكن لا يوجد شيء يستحيل تصحيحه سريعا".

ومر المنتخب البرازيلي، المتوج بلقب كأس العالم خمس مرات، بفترة مضطربة منذ خروجه من دور الثمانية لكأس العالم 2022. وأدت الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح إلى رحيل تيتي عن تدريب الفريق.

وبعدها تولى رامون مينيزيس، مدرب منتخب تحت 20 عاما، قيادة البرازيل قبل تعيين فرناندو دينيز كمدرب مؤقت العام الماضي.

وتلقى المنتخب البرازيلي ثلاث هزائم خلال ست مباريات خاضها حتى الآن في تصفيات كأس العالم وحقق انتصارين فقط، ليحتل المركز السادس بفارق ثماني نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر وحامل اللقب.

وكان دوريفال قد أصبح أبرز المرشحين لتولي المنصب بعد أن مدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقده مع ريال مدريد، وذلك عقب فشل المفاوضات حول توليه تدريب البرازيل.

وقال دوريفال (61 عاما) "لا يوجد أحد يستحق اللوم...ما نحتاجه اعتبارا من الآن هو البحث عن حلول.

"نحن بحاجة لتقديم منتخب وطني جدير بالثقة...كرة القدم البرازيلية قوية للغاية، وتعيد تقديم نفسها ولا يُفترض أن تمر بما تعيشه الآن.

"ليكن هذا بمثابة درس، كي نتمكن من إيجاد طريق جديد للأمام".

وستكون المباراة الودية المقررة أمام إنجلترا يوم 23 مارس آذار هي الأولى للمنتخب البرازيلي تحت قيادة دوريفال.

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