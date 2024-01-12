Friday, 12 January 2024 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الركراكي يوجه تحذيراً لأوناحي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

1/12/2024 7:26:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، عز الدين أوناحي لاعب وسط أسود الأطلس، من الانشغال بالعروض الشتوية التي تلقاها مؤخراً.

وشدد الركراكي، على ضرورة تركيز أوناحي في مشواره بكأس أمم إفريقيا، كي يكرر ظهوره المثالي مع المغرب، مثلما فعل في مونديال قطر 2022.

ويلعب أوناحي مع مارسيليا، إلا أن وسائل الإعلام تربطه بمغادرة الفريق الفرنسي، الذي انتقل إليه من أنجيه شتاء العام الماضي، بعد حصوله على مجموعة عروض خلال الميركاتو الشتوي الحالي، آخرها من برينتفورد الإنجليزي، ويسعى أوناحي للظهور بشكل جيد في بطولة إفريقيا، بعد فترة مليئة بالإصابات المتكررة.

وفي الوقت نفسه، ينتظر إسماعيل الصيباري لاعب آيندهوفن، الحصول على نصف فرصة بدلاً من أوناحي، لتقديم نفسه بأفضل صورة، خاصة أن الثنائي يشغل نفس المركز.

وكانت قرعة كأس أمم إفريقيا 2023، أوقعت منتخب المغرب في مجموعة واحدة رفقة تنزانيا وجمهورية الكونغو وزامبيا.

ولم يعرف منتخب المغرب، طريق التتويج بكأس الأمم الإفريقية، سوى مرة وحيدة في نسخة 1976، التي أقيمت في إثيوبيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN12012024000110011019ID1107713257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث