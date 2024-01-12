الركراكي يوجه تحذيراً لأوناحي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

حذر وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، عز الدين أوناحي لاعب وسط أسود الأطلس، من الانشغال بالعروض الشتوية التي تلقاها مؤخراً.

وشدد الركراكي، على ضرورة تركيز أوناحي في مشواره بكأس أمم إفريقيا، كي يكرر ظهوره المثالي مع المغرب، مثلما فعل في مونديال قطر 2022.

ويلعب أوناحي مع مارسيليا، إلا أن وسائل الإعلام تربطه بمغادرة الفريق الفرنسي، الذي انتقل إليه من أنجيه شتاء العام الماضي، بعد حصوله على مجموعة عروض خلال الميركاتو الشتوي الحالي، آخرها من برينتفورد الإنجليزي، ويسعى أوناحي للظهور بشكل جيد في بطولة إفريقيا، بعد فترة مليئة بالإصابات المتكررة.

وفي الوقت نفسه، ينتظر إسماعيل الصيباري لاعب آيندهوفن، الحصول على نصف فرصة بدلاً من أوناحي، لتقديم نفسه بأفضل صورة، خاصة أن الثنائي يشغل نفس المركز.

وكانت قرعة كأس أمم إفريقيا 2023، أوقعت منتخب المغرب في مجموعة واحدة رفقة تنزانيا وجمهورية الكونغو وزامبيا.

ولم يعرف منتخب المغرب، طريق التتويج بكأس الأمم الإفريقية، سوى مرة وحيدة في نسخة 1976، التي أقيمت في إثيوبيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز