البريطاني المخضرم آندي موراي يرحب بتقليل عدد المباريات المسائية في بطولات التنس

وصف لاعب التنس البريطاني المخضرم آندي موراي اليوم الجمعة قرار اتحادي محترفي ومحترفات التنس بالحد من عدد المباريات المسائية في البطولات خلال العام الحالي بأنه تغيير "إيجابي" مشيرا إلى أن اللاعبين والجمهور على حد سواء سيرحبون بهذا التوجه.





وأعلن اتحادا المحترفين والمحترفات الثلاثاء الماضي تجربة لمدة عام تهدف إلى الحد من المباريات المسائية التي تقام على أي ملعب إلى مباراتين فقط في كل يوم مع توصية بأن يكون موعد بدء اللعب في الساعة 6:30 مساء.

ولا يؤثر التغيير على البطولات الأربع الكبرى التي تدار بصورة منفصلة رغم أن أستراليا المفتوحة 2024 أدخلت بعض التعديلات لتجنب استمرار المباريات حتى توقيت متأخر.

ووصف موراي انتهاء مباراته أمام تاناسي كوكيناكيس في الرابعة وخمس دقائق صباحا في ملبورن بارك العام الماضي بأنه "مهزلة" وتساءل عما تفكر فيه البطولات الكبرى الأخرى في هذا الصدد لكنه رحب بتحرك أستراليا المفتوحة.

وقال موراي للصحفيين في ملبورن بارك "هذا أمر واضح يحتاج لتغيير. لم أجد أي شخص لا بوافق مع هذا بالفعل. لذا فإنه من الإيجابي إجراء بعض التغييرات. سيصب هذا في صالح الجميع.

"أنا أنظر للأمر من وجهة نظري كلاعب لأنه سيساعد في استعادة اللاعبين طاقاتهم من أجل اليوم التالي وما شابه.. وبالتأكيد أفكر أيضا في الجمهور والبطولات.."

وستنطلق أستراليا المفتوحة الأحد المقبل وستقام على مدار 15 يوما لأول مرة هذا العام وستقام فرنسا المفتوحة على مدار 15 يوما أيضا بينما ستستمر بطولتا أمريكا المفتوحة وويمبلدون لمدة 14 يوما.

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