في اليوم الأول لتعيينه.. مدرب البرازيل الجديد: علينا تعلم اللعب دون نيمار

أكد دوريفال جونيور خلال تقديمه كمدرب جديد لمنتخب البرازيل، أن منتخب السيليساو عليه أن يتعلم اللعب دون نيمار، نافيًا وجود مشكلة شخصية بينه وبين نجم الهلال السعودي الحالي، وباريس سان جيرمان السابق.

وأكد دوريفال في مؤتمر صحفي عقب توقيع عقد توليه تدريب منتخب السيليساو، الذي يمتد حتى نهاية مونديال 2026: "البرازيل عليها أن تتعلم المضي قدمًا دون نيمار الغائب للإصابة، ولكن علينا أيضًا أن نستغل أحد أفضل 3 لاعبين في العالم حالياً"، في إشارة إلى أنه لاعب لا غنى عنه، إذا كان غير مصاب، ويتمتع بحالة جيدة وفي كامل تركيزه.

وكان نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب البرازيل خلال أكتوبر الماضي، ومن المنتظر أن يعود للملاعب في أغسطس المقبل، مما يعني غيابه عن 4 وديات على الأقل للسامبا، وبطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال دوريفال إنه تجاوز الخلاف الذي نشب بينه وبين نيمار قبل عدة سنوات، عندما كان مدرباً لنادي سانتوس البرازيلي.

ويعود هذا الخلاف إلى عام 2010، عندما رفض دوريفال أن يسدد نيمار ضربة جزاء وهدده بمنعه من المشاركة، في محاولة لتحسين سلوك اللاعب.

وفضل سانتوس وقتها دعم نيمار الذي كان يبلغ من العمر حينذاك 18 عامًا، وفسخ عقده مع المدرب الذي كان حصد معه لقبين.

وعن هذا الخلاف، قال دوريفال: "ليس لدي مشاكل مع نيمار، اتخذ الحدث وقتها أهمية أكبر مما توقعنا، لكننا واصلنا الحديث منذ تلك اللحظة، سانتوس أقدم على قرار احترمته، لكن لم يكن لدي أي مشكلة مع نيمار".

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